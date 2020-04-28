В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 192 тысячи человек

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В России 192 тысячи граждан остаются под медицинским наблюдением из-за подозрение на заражение коронавирусом. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего проведено свыше 3,1 миллиона тестов на инфекцию. При этом за последние сутки проведено 119 тысяч исследований.

В России, по последним данным, зафиксировано 87 147 случаев инфицирования. Выздоровели 7 346 человек, 794 пациента скончались.

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