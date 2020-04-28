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В России проследят за оборотом медицинских масок и перчаток

В России проследят за оборотом медицинских масок и перчаток

Тема: Какие законы вступают в силу


При продаже масок и медицинских перчаток нужно будет указывать в кассовых чеках код товара, что позволит проследить движение этой продукции от производителя до конечного потребителя. Такое требование содержится в постановлении правительства, которое вступает в силу 28 апреля.

Документ вносит изменения в правила указания в кассовом чеке и бланке строгой отчётности реквизита «код товара». Устанавливается, что с 28 апреля этот код необходимо указывать при реализации средств индивидуальной защиты. Это медицинские маски одноразового и многоразового использования, респираторы, назальные средства для защиты от загрязнённого воздуха, резиновые медицинские перчатки, гигиенические комбинезоны.

Документ предусматривает, что код товара нужно указывать при расчётах за любые промаркированные товары, в том числе за лекарственные средства, кроме случаев предварительной оплаты или аванса, погашения займов, вывода из оборота непромаркированных товаров.

В Федеральной налоговой службе отмечают, что указание «кода товара» позволит обеспечить контроль движения средств индивидуальной защиты от производителя до конечного потребителя и оценить их объём.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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