В России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом

Вадим Карасев

В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 6411 человек, 40,7% из них не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За сутки в России зафиксировано 72 летальных исхода, полностью выздоровели 1110 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах:

Москва - 3075

Московская область - 523

Санкт-Петербург - 198

Республика Дагестан - 153

Республика Северная Осетия - 148

Рязанская область - 101

Нижегородская область - 89

Свердловская область - 85

Владимирская область - 79

Тульская область - 70

Калужская область - 67

Мурманская область - 67

Курская область - 65

Республика Татарстан - 65

Оренбургская область - 65

Ростовская область - 64

Воронежская область - 62

Республика Башкортостан - 61

Новосибирская область - 60

Орловская область - 53

Краснодарский край - 51

Челябинская область - 48

Ярославская область - 47

Красноярский край - 47

Смоленская область - 45

Приморский край - 45

Республика Ингушетия - 43

Ханты-Мансийский АО - 41

Калининградская область - 39

Чувашская Республика - 39

Пензенская область - 39

Ленинградская область - 38

Кабардино-Балкарская Республика - 38

Республика Марий Эл - 38

Ставропольский край - 37

Кировская область - 35

Тамбовская область - 33

Республика Мордовия - 32

Саратовская область - 32

Белгородская область - 30

Ульяновская область - 29

Хабаровский край - 28

Брянская область - 26

Липецкая область - 26

Волгоградская область - 25

Костромская область - 22

Республика Хакасия - 22

Ненецкий автономный округ - 18

Чеченская Республика - 18

Республика Бурятия - 18

Пермский край - 17

Ивановская область - 14

Алтайский край - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 13

Ямало-Ненецкий АО - 12

Еврейская АО - 12

Омская область - 11

Новгородская область - 10

Тверская область - 9

Республика Калмыкия - 9

Республика Адыгея - 8

Астраханская область - 8

Самарская область - 8

Иркутская область - 8

Камчатский край - 8

Республика Коми - 7

Забайкальский край - 7

Республика Саха (Якутия) - 7

Республика Карелия - 6

Архангельская область - 6

Вологодская область - 5

Удмуртская Республика - 5

Тюменская область - 5

Томская область - 5

Псковская область - 4

Кемеровская область - 4

г. Севастополь - 3

Курганская область - 2

Республика Тыва - 1

Амурская область - 1

Магаданская область - 1

Сахалинская область - 1

Республика Крым - 1

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек. По данным Роспотребнадзора, в стране провели уже более 3,1 миллиона тестов на Covid-19.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.