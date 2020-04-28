В России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 6411 человек, 40,7% из них не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.
За сутки в России зафиксировано 72 летальных исхода, полностью выздоровели 1110 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах:
Московская область - 523
Санкт-Петербург - 198
Республика Дагестан - 153
Республика Северная Осетия - 148
Рязанская область - 101
Нижегородская область - 89
Свердловская область - 85
Владимирская область - 79
Тульская область - 70
Калужская область - 67
Мурманская область - 67
Курская область - 65
Республика Татарстан - 65
Оренбургская область - 65
Ростовская область - 64
Воронежская область - 62
Республика Башкортостан - 61
Новосибирская область - 60
Орловская область - 53
Краснодарский край - 51
Челябинская область - 48
Ярославская область - 47
Красноярский край - 47
Смоленская область - 45
Приморский край - 45
Республика Ингушетия - 43
Ханты-Мансийский АО - 41
Калининградская область - 39
Чувашская Республика - 39
Пензенская область - 39
Ленинградская область - 38
Кабардино-Балкарская Республика - 38
Республика Марий Эл - 38
Ставропольский край - 37
Кировская область - 35
Тамбовская область - 33
Республика Мордовия - 32
Саратовская область - 32
Белгородская область - 30
Ульяновская область - 29
Хабаровский край - 28
Брянская область - 26
Липецкая область - 26
Волгоградская область - 25
Костромская область - 22
Республика Хакасия - 22
Ненецкий автономный округ - 18
Чеченская Республика - 18
Республика Бурятия - 18
Пермский край - 17
Ивановская область - 14
Алтайский край - 14
Карачаево-Черкесская Республика - 13
Ямало-Ненецкий АО - 12
Еврейская АО - 12
Омская область - 11
Новгородская область - 10
Тверская область - 9
Республика Калмыкия - 9
Республика Адыгея - 8
Астраханская область - 8
Самарская область - 8
Иркутская область - 8
Камчатский край - 8
Республика Коми - 7
Забайкальский край - 7
Республика Саха (Якутия) - 7
Республика Карелия - 6
Архангельская область - 6
Вологодская область - 5
Удмуртская Республика - 5
Тюменская область - 5
Томская область - 5
Псковская область - 4
Кемеровская область - 4
г. Севастополь - 3
Курганская область - 2
Республика Тыва - 1
Амурская область - 1
Магаданская область - 1
Сахалинская область - 1
Республика Крым - 1
В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек. По данным Роспотребнадзора, в стране провели уже более 3,1 миллиона тестов на Covid-19.
Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.