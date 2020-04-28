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В российских аптеках подорожали лекарства

В российских аптеках подорожали лекарстваФото: Pixabay

В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет агентства DSM Group.

Подорожание в совокупности с ажиотажным спросом позволило аптекам получить выручку на 46 процентов больше, чем в марте прошлого года. Так, в марте средняя цена упаковки лекарственного препарата составила 217 рублей, что на 9 процентов больше, чем годом ранее. Объем коммерческого фармрынка в марте составил 127 миллиардов рублей. В натуральном объеме рынок увеличился на 35 процентов, до 587,2 миллиона упаковок.

Аналитики отмечают, что в основном подорожание связано с ростом цен в последнее время. Только за вторую половину марта инфляция на лекарства составила около 2 процентов.

Как считают специалисты, сокращение покупательной активности россиян в апреле-мае несколько опустит цены на лекарства, поскольку покупатель ограничен в перемещениях из-за распространения в России коронавирусной инфекции.

Россияне стали больше покупать все категории препаратов: по данным компании, доли различных групп лекарств практически не изменились. Наиболее популярными категориями остались для пищеварительного тракта и обмена веществ (17 процентов от продаж всех препаратов в марте 2020 года), для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (15 процентов), от ОРВИ (13 процентов).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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