«В списке умерших»: врач из Дагестана просит помощи у главы республики
На имя главы Дагестана Владимира Васильева отправлено письмо от анестезиолога-реаниматолога из Республиканского урологического центра Наиды Кунбулатовой. По словам врача, пандемия коронавируса остро обнажила ранее сложившуюся катастрофическую ситуацию в дагестанском здравоохранении.
По словам Кунбулатовой, большинство медиков в Дагестане — женщины, имеющие детей или молодые девушки.
«Уважаемый Владимир Абуалиевич! Мы настоятельно просим Вас рекомендовать Минздраву РД принятие ряда следующих мер:
1) В экстренном порядке обеспечить все больницы и поликлиники Дагестана средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и всем необходимым оборудованием: аппараты ИВЛ, капнографы, видеоларингоскопы (снижает риск заражения анестезиологов), пульсоксиметры, бесконтактные термометры, расходники для этого оборудования;
2) За каждым медучреждением закрепить врача -эпидемиолога, который правильно организует работу перепрофилированных медучреждений;
3) Рассмотреть вопрос о назначения стимулирующих выплат и мер дополнительной материальной помощи медработникам , работающим в период пандемии в действующих медучреждениях Республики Дагестан», — говорится в обращении Наиды Кунбулатовой к главе Дагестана.
По данным на сегодня, 28 апреля, число заболевших коронавирусом в Дагестане составляет 1147 человек. В Махачкале, где больше всего больных, принято решение выделить под госпитализацию больных с Covid-19 основной корпус городской клинической больницы (ГКБ) Махачкалы. Обородуют 700 специализированных койко-мест, возможно, число коек потом увеличат.
Премьер Дагестана Артем Здунов сообщил на своей странице в Instagram, что в ГКБ в круглосуточном режиме работают 220 медиков, полностью обеспеченных средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, очками, масками, респираторами, специальными бахилами и дезинфицирующими средствами. Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к дагестанцам:
Кроме медиков в группе повышенного риска по заражению коронавирусом в Дагестане находятся полицейские, несущие дежурство в состоянии повышенной готовности. В ночь на 28 апреля в Цунтинском районе скончался участковый уполномоченный по району подполковник Ахмед Магомедов. 25 апреля в Кизляре умер майор Афкер Аскеров, старший инспектор ДПС ГИБДД. При этом в качестве причины смерти полицейских официально указывают не коронавирус, а двустороннюю пневмонию.
Большой скандал в Дагестане вызвала прозвучавшая в местных СМИ информация о «палате интенсивной терапии», оборудованной на скорую руку в Центральной городской больнице Дербента. Несколько медсестер оборудовали «палату» с капельницами и двухярусными койками в помещении, где сестра-хозяйка сушит свежевыстиранное больничное белье, и там же занимались самолечением. Видео из «палаты» попало в соцсети, по Дербенту поползли слухи, что медперсонал городской больницы заражен коронавирусом.
В Минздраве республики после проверки видео заявили, что у медсестер обычная ОРВИ, а в палате они занимались недозволенным самолечением. Медсестры разместили в соцсетях видеообращение: