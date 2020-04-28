«В списке умерших»: врач из Дагестана просит помощи у главы республики

Лидия Мартынова

На имя главы Дагестана Владимира Васильева отправлено письмо от анестезиолога-реаниматолога из Республиканского урологического центра Наиды Кунбулатовой. По словам врача, пандемия коронавируса остро обнажила ранее сложившуюся катастрофическую ситуацию в дагестанском здравоохранении.

«Мы, медработники Республики Дагестан, которые, следуя принципам профессионального и морального долга, находимся на своих рабочих местах, массово заболеваем. Многие из наших коллег — уже в списке умерших. У нас практически нет специальных средств изоляции и костюмов, лекарственных средств, масок, респираторов, антисептиков, а выданные нам сегодня х/б халаты, очки и марлевые маски не соответствуют нормам защиты. Мы находимся в контакте с больными, поступающими с различными диагнозами до получения ими ответов на результаты анализов на Covid-19 и сегодня они чаще оказываются положительными. В результате все работающие в медучреждениях врачи сами же становятся переносчиками вируса и представляют угрозу для членов своей же семьи и всех окружающих», — пишет врач главе Дагестана.

По словам Кунбулатовой, большинство медиков в Дагестане — женщины, имеющие детей или молодые девушки.

«У нас есть семьи, пожилые родственники, которым надо помогать. Мы на свои небольшие зарплаты вынуждены приобретать необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) и лекарства. Официальная информация, что у „медиков всё для работы есть и им еще и подняли зарплаты“ больше вызывает недоумение и негативную реакцию у наших земляков, также испытывающих материальные трудности. Повышенную зарплату получат только врачи, официально работающие в больницах, определенных под размещение больных с Covid-19», — сообщает врач.

«Уважаемый Владимир Абуалиевич! Мы настоятельно просим Вас рекомендовать Минздраву РД принятие ряда следующих мер:

1) В экстренном порядке обеспечить все больницы и поликлиники Дагестана средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и всем необходимым оборудованием: аппараты ИВЛ, капнографы, видеоларингоскопы (снижает риск заражения анестезиологов), пульсоксиметры, бесконтактные термометры, расходники для этого оборудования;

2) За каждым медучреждением закрепить врача -эпидемиолога, который правильно организует работу перепрофилированных медучреждений;

3) Рассмотреть вопрос о назначения стимулирующих выплат и мер дополнительной материальной помощи медработникам , работающим в период пандемии в действующих медучреждениях Республики Дагестан», — говорится в обращении Наиды Кунбулатовой к главе Дагестана.

По данным на сегодня, 28 апреля, число заболевших коронавирусом в Дагестане составляет 1147 человек. В Махачкале, где больше всего больных, принято решение выделить под госпитализацию больных с Covid-19 основной корпус городской клинической больницы (ГКБ) Махачкалы. Обородуют 700 специализированных койко-мест, возможно, число коек потом увеличат.

Премьер Дагестана Артем Здунов сообщил на своей странице в Instagram, что в ГКБ в круглосуточном режиме работают 220 медиков, полностью обеспеченных средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, очками, масками, респираторами, специальными бахилами и дезинфицирующими средствами. Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к дагестанцам:

«Имeющиеся запасы медикамeнтов и pacxoдных материалов заканчиваются очень быстро, и это несмотря на то, что запасы постоянно пополняются. Чтобы система здравоохранения не испытывaла такую колоссальную нагрyзку и справилась с пандeмией, необходимо повысить индекс самоизоляции. Помогите нам, медработникам, в борьбе с пандемией!»

Кроме медиков в группе повышенного риска по заражению коронавирусом в Дагестане находятся полицейские, несущие дежурство в состоянии повышенной готовности. В ночь на 28 апреля в Цунтинском районе скончался участковый уполномоченный по району подполковник Ахмед Магомедов. 25 апреля в Кизляре умер майор Афкер Аскеров, старший инспектор ДПС ГИБДД. При этом в качестве причины смерти полицейских официально указывают не коронавирус, а двустороннюю пневмонию.

Большой скандал в Дагестане вызвала прозвучавшая в местных СМИ информация о «палате интенсивной терапии», оборудованной на скорую руку в Центральной городской больнице Дербента. Несколько медсестер оборудовали «палату» с капельницами и двухярусными койками в помещении, где сестра-хозяйка сушит свежевыстиранное больничное белье, и там же занимались самолечением. Видео из «палаты» попало в соцсети, по Дербенту поползли слухи, что медперсонал городской больницы заражен коронавирусом.

В Минздраве республики после проверки видео заявили, что у медсестер обычная ОРВИ, а в палате они занимались недозволенным самолечением. Медсестры разместили в соцсетях видеообращение:

«Видео мы снимали для себя. Мы после смены уставшие, для укрепления иммунитета, взяли, прокапали себе физраствор и аскорбинку, потому что нагрузка действительно была большая. Нам просто напросто нужно было подкрепление. А так условия нормальные, коллектив у нас дружный. Просто нас хорошо взяли и подставили».

Артур Приймак

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