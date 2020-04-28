В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России

Анастасия Иванова

Из-за экономических последствий пандемии коронавируса средний класс может "скатиться в бедность". Об этом в интервью РБК заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

По его мнению, доходы, скорее всего, будут падать у всех слоев общества, однако основной удар примет на себя именно средний класс.





"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.

Ректор ВШЭ подчеркивает, что эта тенденция касается, прежде всего, экономики интеллектуальных услуг и впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.