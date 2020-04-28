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В Житомире с 1 мая заработают не только рынки, но и парикмахерские и кафе

В Житомире с 1 мая заработают не только рынки, но и парикмахерские и кафе

Житомирский горсовет принял решение об ослаблении карантинных ограничений уже с 1 мая, разрешив работу парикмахерских и рынков. Напомним, рынки в Черновцах, ставших эпицентром распространения коронавируса в Украине, возобновили работу уже 28 апреля.

«Начать работу продуктовые рынки могут исключительно после предоставления их администрацией в адрес исполнительного комитета Житомирского городского совета гарантийного письма по обязательствам обеспечить надлежащее соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий», — сказал на заседании исполкома начальник юридического департамента городского совета Евгений Черныш.

Также в городе откроются заведения общественного питания, но они будут работать только «на вынос» и при условии обеспечения продавцов и посетителей средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, салоны красоты должны будут работать исключительно по предварительной записи и не допускать более одного посетителя на 15 кв. м площади.

Отметим, что Кабинет Министров собирается сакционировать работу продуктовых рынков только на заседании в среду, 28 апреля. Минздрав уже озвучил условия, на которых рынкам разрешат работать.

Фото Житомир. Лайф

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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