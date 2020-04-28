Весеннее настроение: 32 варианта цветочного маникюра

Вадим Карасев

Цветочный nail-art на весну? Да, возможно, это не самая революционная идея для маникюра (цветочные мотивы каждый год традиционно становятся популярны в апреле и мае), но флористичные принты снова в тренде! Собрали 32 идеи для вдохновения.

Сейчас, как никогда, хочется поднять себе настроение, особенно в условиях, когда весну мы из-за пандемии коронавируса наблюдаем только из открытых окон. Самое время сделать яркий, солнечный и красивый маникюр. Так что достаем лаки, тонкую кисточку (подойдет самая обычная из художественного магазина) и начинаем творить.

Если хочется чего-то нежного, не окрашивайте ногти полностью. Оставьте прозрачную основу, а сам рисунок пусть будет цветным (такой вариант называется negative space). Понадобится зубочистка или тонкая кисть. Так как дизайн довольно сложный, не расстраивайтесь, если потребуется несколько раз, чтобы повторить принт с картинки.





Помните, что эти цветочные рисунки не обязательно должны быть идеально прорисованы. Для акварельного эффекта нанесите на покрытие пару капель жидкости с ацетоном.

Для матового эффекта пригодится топ, который любое покрытие превратит в матовое. Такие есть у Sally Hansen, Deborah Lippmann, ONIQ, Opi, Irisk, Orly и Essie.





Впрочем, если самим не хочется возиться со сложным дизайном, никто не мешает добавить в закладки пару приглянувшихся вариантов и после окончания карантина показать примеры своему мастеру по маникюру.





Можно использовать стразы (например, Flatback Light Blue AB Jelly Rhinestones), жемчужины или другие декоративные элементы.















































