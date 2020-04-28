Вирус проигрывает, но война не окончена: основные тезисы выступления Путина

Вадим Карасев

28 апреля, перед онлайн-совещанием с главами регионов, президент России Владимир Путин вновь обратился к россиянам. В последние два месяца, начиная с 25 марта, Путина на экранах было много, но отдельно он обращался к нации только два раза, остальные его выступления звучали в ходе оперативных совещаний — с правительством или, как теперь, с губернаторами. Тем не менее обращение 28 апреля выглядело вполне самостоятельной речью. Михаил Мельников анализирует ее главные тезисы.

Избежали высокой смертности

Речь Владимира Путина состояла из двух частей: отчета о ситуации после введения чрезвычайных мер и месяца выходных и режима самоизоляции и анонса новых мер борьбы с вирусом и кризисом.

Соотношение еще болеющих, уже вылечившихся и умерших в России — примерно 100:10:1. Таким образом, смертность в нашей стране существенно ниже, чем в целом по миру, и Владимир Путин дал этому внятное объяснение.

Во-первых, часть экономики России удалось перевести на рельсы здравоохранения: так, во много раз выросло производство медицинских масок (8,5 млн в сутки), аппаратов искусственной вентиляции легких (в начале года было 60-70 штук, в начале апреля выпустили 800), защитных костюмов, антисептических средств. Хочется верить, что эти мощности будут в каком-то виде сохранены и после пандемии — зависимость от Китая в каждой малости изрядно надоела.

Во-вторых, выполняются региональные планы по развертыванию специализированных коек: президент подтвердил, что отслеживает ситуацию ежедневно, и пока что она его устраивает, однако расслабляться рано. Резерв коек есть, но его надо наращивать.

А вот в чем мы еще не достигли успеха, так это в ранней диагностике. Да, в стране делают уже по 150 тысяч тестов в день, но все равно многие больные поступают уже в тяжелом состоянии, напомнил президент. И тут надо лучше работать, тщательнее отслеживать "группы риска", контактеров с больными — все это поможет снизить смертность.

Также президент напомнил, что 28 апреля в России отмечается неофициальный день скорой помощи. Он предложил внести его в календарь как полноценный профессиональный праздник врачей, фельдшеров и водителей экстренных медицинских служб.

Помощь дойдет до адресатов

От медицинской темы президент перешел к социальной: он напомнил о необходимости выполнять предписания властей и врачей.

Мы должны добиться, чтобы волна схлынула, — тогда, шаг за шагом, будем аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни. Чем строже мы будем соблюдать ограничения, тем быстрее все получится. Да, удалось затормозить распространение эпидемии, но пик еще не пройден. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Смертельная опасность вируса сохраняется.

В целом население одобряет ограничительные меры в борьбе с коронавирусом: 60%, согласно свежему исследованию ВЦИОМ, поддерживают жесткие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Однако, согласно другому опросу ВЦИОМ, резкий негатив у граждан вызывает жесткость санкций за нарушение ограничений. Эмоционально это понятно, но не было бы этой жесткости, осталось бы что-то от нашей самоизоляции? Люди слишком часто рады ограничениям для других, но для себя считают их излишними.

Также президент вкратце рассказал о принятых пакетах мер помощи бизнесу и гражданам ("мы выделили беспрецедентные ресурсы, писали законы прямо на рабочих совещаниях") и напомнил губернаторам:

Мало принять решения — надо их выполнить: задачу будем считать закрытой лишь тогда, когда многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки.

Как жить дальше: четыре анонса

После этого предупреждения президент перешел к самой интересной части — анонсированию новых эпидемиологических и антикризисных мер.

Первая была полностью ожидаемой: продление режима самоизоляции до "после майских", то есть до 11 мая включительно (в Москве, уточнил мэр Сергей Собянин, — до 13 мая). Действительно, за месяц ситуация не стала намного лучше, чем в конце марта, когда вводились нынешние ограничения: число новых заражений в сутки стабилизировалось, но оно больше зависит от количества тестов и методики тестирования, чем от объективного распространения заболевания. Риски для граждан, как справедливо сказал Путин ранее, сейчас особенно высоки, поскольку число носителей вируса постоянно растет. 6-8 мая — нерабочие дни по всей стране, 12–13 — пока только по Москве.

Вторая: губернаторы сохраняют дополнительные полномочия, а в выходные должны быть на рабочих местах. Президент предупредил их, что "нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку" (возможно, это намек на призывы распространить пропускную систему на всю Россию). То, что обосновано в одних регионах, может навредить в других.

Третья: надо помнить, что, когда начнется спад, угроза не исчезнет сразу. Одномоментной отмены ограничений не будет. Впереди сложный и трудный путь. Правительству и Роспотребнадзору предписано к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода с 12 мая из режима ограничений. Путин признал, что "все мы очень ждем ослабления жестких мер", но в то же время "нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад". И поблагодарил россиян за понимание сложности ситуации, за содействие карантинным мерам. Честно говоря, хотелось бы, чтобы эта часть выступления была пожестче, но, похоже, во власти считают, что на народ и так излишне давят.

В конце совещания, уже после отчетов губернаторов, Владимир Путин снова вернулся к этой мысли:

За окнами весна, многие планировали провести майские праздники на дачных и садовых участках. Конечно, так и нужно сделать. Но прошу проявить предельную ответственность и осторожность. Воздержаться от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.

Четвертая: несмотря на принятые ранее меры, экономика все равно находится под сильнейшим давлением. Государство обязано поддержать маленькие предприятия, семейный бизнес, индивидуальных предпринимателей. Поэтому Путин поручил правительству разработать очередной пакет неотложных мер, а также — и эта мысль ранее не звучала — начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации жизни, восстановлению доходов граждан, переходу к росту экономики. Этот план должен начать действовать одновременно с поэтапным выходом из ограничений. Причем правительственный план, по мысли Путина, должен быть весьма радикальным:

Требуется обеспечить долгосрочные структурные изменения в той ситуации, которая складывается сейчас в мире.

* * *

На самом деле сказанного вполне достаточно, дополнительных эффектов не нужно. Чем адекватнее мы проведем майские праздники, тем быстрее в нашу страну вернутся безопасность, спокойствие и достаток.