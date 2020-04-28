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Возлюбленным Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны

Возлюбленным Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаныЛео Александр РобинтонФото: @LeoRobinton

Возлюбленным британской актрисы Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны Лео Александр Робинтон. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 30-летний бизнесмен из Калифорнии раньше работал в компании, которая специализируется на легальной продаже каннабиса, однако в 2019 году он покинул свой пост. Папарацци запечатлели его в октябре прошлого года во время совместной прогулки с актрисой по Лондону, однако журналисты долгое время не могли определить, кто изображен на снимках.

Источник издания утверждает, что после появившихся в СМИ фото бизнесмен удалил все аккаунты в социальных сетях, чтобы сохранить роман с Уотсон в тайне. Утверждается, что актриса уже познакомила его со своими родителями.

Ранее в апреле звезда фильмов о Гарри Поттере раскритиковала традиционные модели отношений, заявив, что ее восхищает кинки-культура, в которой люди более осведомлены о культуре согласия. Уотсон также отметила, что чаще всего наблюдала наиболее здоровые отношения у гомосексуальных пар.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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