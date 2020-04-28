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«Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней»: Евгений Гор о здоровье Надежды Бабкиной

«Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней»: Евгений Гор о здоровье Надежды Бабкиной
Поклонники переживают за артистку, здоровье которой подорвал коронавирус. 1 апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с высокой температурой в одну из частных клиник столицы. Вскоре врачи озвучили диагноз — двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.

Сегодня, 28 апреля, Евгений Гор сообщил всем поклонникам, что Надежде Георгиевне стало намного лучше. «Мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой! Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом», — написал певец в социальной сети.

Еще неделю назад Бабкина могла общаться только жестами. Течение болезни осложнило наличие у звезды ряда хронических заболеваний. У Надежды Георгиевны отмечены проблемы с сердцем, гипертония, дефицит щитовидной железы. К тому же организм ослаблен похудением — артистка активно старалась привести себя в форму к 70-летнему юбилею, который отметила в марте. 

Врачам удалось добиться, чтобы певица начала дышать без аппарата ИВЛ. Они считают это большой победой. 

Известно, что Бабкина самостоятельно обратилась в клинику, когда домашнее лечение перестало помогать. Близким пришлось заплатить аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы артистку положили на обследование. Сутки пребывания в этом медицинском учреждении стоят 25 тысяч рублей. 

К слову, Надежда Георгиевна успела заразить и своего коллегу по «Модному приговору» Александра Васильева. Он не хотел обращаться в больницу, но медики настояли на его госпитализации в Коммунарку. 20 апреля историка моды выписали. К работе на Первом канале Васильев пока вернуться не может, и его заменяет Дмитрий Дибров.

Фото: архив пресс-службы, Денис Дидро

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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