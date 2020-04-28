"Вы че так насвинячили?": москвич отчитал росгвардейцев за кучу мусора на детской площадке

Вадим Карасев

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал появившуюся в сети видеозапись, на которой сотрудники ведомства сидят на детской площадке среди шелухи от семечек. Об этом сообщает МК.

Запись сделал житель многоквартирного дома в столичном районе Новогиреево. На ней трое росгвардейцев сидят на детской площадке, которая обтянута сигнальной лентой. Вокруг скамейки, на которой они сидят, пространство покрыто шелухой. Житель дома сделал им замечание.

"Сотрудники силовых ведомств, вы почему так себя ведёте. Так даже пьянь себя не ведёт. Совесть-то у вас есть? Вы чё так насвинячили, кто это будет убирать за вами? Пушкин?" — крикнул мужчина из окна.

Грибакин заявил, что гвардейцам разрешено отдыхать на скамейке во время дежурства, но мусорили и грызли семечки не они, а с собой у них была якобы только бутылка лимонада. В то же время гулять и сидеть на скамейке местным жителям сейчас запрещено, а следить за этим должны в том числе те самые росгвардейцы.

"Весь бардак уже был до них, и к этой свалке они никакого отношения имеют", — сказал Грибакин, сославшись на слова гвардейцев.

Он отметил, что качество видео не позволяет детально рассмотреть обстановку и действия патрульных. Чтобы разобраться в ситуации, Росгвардия запросит записи с камер видеонаблюдения, расположенных во дворе.