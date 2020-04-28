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Выбран новый ведущий «Модного приговора» вместо болевшего в Коммунарке Васильева

Выбран новый ведущий «Модного приговора» вместо болевшего в Коммунарке ВасильеваФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Для передачи «Модный приговор» на Первом канале был выбран новый ведущий — Дмитрий Дибров, ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» и журналист. Как сообщает «Комсомольская правда», он временно заменит болевшего в медцентре в Коммунарке Александра Васильева.

По данным издания, съемки с Дибровым начнутся 28 апреля. В студии также будут работать Юлия Барановская и Эвелина Хромченко. Дибров станет модным судьей на ближайшие пять программ.

Следующие пять выпусков вместо Диброва проведет продюсер и режиссер Валдис Пельш. Отмечается, что Дибров с удовольствием откликнулся на предложение стать на время ведущим «Модного приговора». Передача с ним выйдет уже 29 апреля.

Ранее Александр Васильев рассказал, как проходил лечение в больнице в Коммунарке, куда его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Тесты не подтвердили у него коронавирус.

Ведущий был госпитализирован 12 апреля. Историк моды сообщал, что благодаря помощи ведущей Елены Малышевой его поместили в чистую и светлую палату с хорошим пятиразовым питанием. Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля.

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По материалам: lenta.ru

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