Выпала из окна 14-го этажа: во Львове при загадочных обстоятельствах погибла врач

Анастасия Иванова

Трагедия произошла во вторник, 28 апреля, во Львове, на улице Дж. Вашингтона, 21: из окна многоэтажного дома выпала женщина. (Недавно выпал с седьмого этажа и погиб профессор Львовского национального университета.)

— Предварительно известно, что в 11:30 женщина выпала из окна дома с 14 этажа. От полученных травм она скончалась на месте, — сообщает руководитель Львовской общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич. По данным организации, погибшая — 34-летняя врач-лаборант. На месте работает следственно-оперативная группа Лычаковского райотдела полиции ГУ Национальной полиции Львовской области.

По информации других источников, погибшая — медсестра, которая якобы выбросилась из окна. Полиция пока не дает официальной информации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующем случае в Одессе: на жилом массиве Черемушки с пятого этажа дома выпали женщина и ребенок.

А в Москве недавно женщина спасла выпавшего из окна пьяного мужчину, она сумела продержать его на весу за руки 15 минут, пока другие люди не пришли на помощь.