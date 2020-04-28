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Выступление Владимира Путина онлайн: к чему нам готовиться?

Выступление Владимира Путина онлайн: к чему нам готовиться?
Срок режима самоизоляции подходит к концу, однако количество зараженных только увеличивается. Сегодня президент России проведет очередное совещание по коронавирусу с главами регионов. Заседание выявит, какие меры следует предпринять для борьбы с распространением недуга.

Несмотря на режим самоизоляции, который длится уже чуть больше месяца, ситуация с распространением COVID-19 не улучшается. За последние сутки в стране выявлено свыше шести тысяч зараженных. Всего количество российских пациентов увеличилось до 87 147 человек, что превысило даже показатели, зафиксированные в эпицентре пандемии — Китае.

Чтобы предпринять новые меры борьбы с коронавирусом, а также оценить проделанную работу, Владимир Путин проведет заседание с руководителями регионов. Совещание как обычно пройдет в режиме видеоконференции после 15:00. «У президента запланировано большое выступление», — анонсировал новое обращение Дмитрий Песков.



Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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