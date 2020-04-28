Задержку с «Турецким потоком» в Болгарии на год объяснят коронавирусом

Лидия Мартынова

Строительство «Турецкого потока» в Болгарии затянется до конца года и София объяснит задержку коронавирусом. Российская сторона при этом воспримет это как данность, так как повлиять на ситуацию не может. Тем более, что из-за падения спроса на газ в Европе и сохранения украинского транзитного маршрута у «Газпрома» нет срочной необходимости в запуске газопровода.

Болгарское правительство признало возможность очередной задержки со строительством «Балканского потока», которым называют продолжение «Турецкого потока» в Болгарии, и связывает ее с мерами по ограничению распространения нового коронавируса. Об этом сообщает агентство Argus.

«Иностранцы, приехавшие на проект, обязаны проходить 14-дневный карантин перед тем, как приступят к работе. Генподрядчик саудовский консорциум „Аркад“ нанял, по меньшей мере, 75 сотрудников из Италии, 52 из Греции и не менее 293 из стран вне ЕС, включая, скорее всего, и Россию. Болгарский премьер Бойко Борисов и министр энергетики Теменужка Петкова говорят, что ограничения по коронавирусу привели к тому, что на проекте не хватает рабочей силы», — пишет агентство.

Как сообщало ИА Newstes , в понедельник министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева провела телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым и заявила, что продолжение «Турецкого потока» строится по графику и будет завершено к концу года. Об это сообщила пресс-служба болгарского внешнеполитического ведомства. А вот российский МИД не стал распространятся по поводу болгарского продолжения «Турецкого потока».

Очевидно, потому что проект выбился уже из всех графиков. В начале он должен был быть сдан к 1 января. Следующая дата — 1 июня. Ее называл не только оператор болгарской ГТС «Булгартрансгаз». Еще в прошлом году послу России в Болгарии Анатолию Макарову об этом сказал премьер-министр страны Бойко Борисов. К 1 июня саудовский подрядчик обязался построить основную часть газопровода протяженностью 308 километров из 474-х, которая позволила бы начать первые поставки газа. Однако этого не произойдет.

Как сообщало ИА Newstes, к середине апреля, за полтора месяца до сдачи, газопровод до Сербии построили лишь наполовину. К 16 апреля сварили всего лишь 150 километров газопровода. «На временные строительные объекты доставили более 22 тыс. труб общей протяженностью 265 км. В порту Бургас находятся еще около 6,5 тыс. труб, их достаточно для еще 79 км. К строительству подготовлена трасса на 230 км, вдоль траншей уложено около 220 км труб, из которых 150 км сварено. В настоящее время ежедневно выкапывается 1 км траншеи и прокладывается 900 метров труб», — говорилось в сообщении «Булгартрансгаза».





Пока в Болгарии завершили лишь 11 километровый участок на границе с Турцией и по нему с 1 января Болгария получает газ из «Турецкого потока».

По сути, нынешняя ситуация — это уже третья серьезная задержка со строительством продолжения «Турецкого потока» в Болгарии. В начале прошлого года из-за жалоб затянулся конкурс на выбор подрядчика. Он завершился в апреле, а не феврале.

Однако главная задержка произошла следом. Генеральным подрядчиком строительства газопровода до болгаро-сербской границы был признан малоизвестный саудовский консорциум «Аркад» (Arkad и ее совместная с ABB компания Arkad ABB). Он предложил построить продолжение «Турецкого потока» за самую низкую цену в 1,1 млрд евро за 615 дней. Но вовремя не предоставил документы, и «Булгартрансгаз» заменил саудовцев на консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии», состоящий из авторитетных итальянских и немецких компаний и люксембургской фирмы, аффилированной с российской Трубной металлургической компанией. Его источники РБК изначально прочили в победители.

«Аркад», однако, оспорил решение оператора болгарской ГТС в Комиссии по защите конкуренции, а «Газовое развитие и расширение в Болгарии» ответил подачей апелляции в Верховный административный суд. Тот должен был начать рассмотрение дела в октябре, но в сентябре итальяно-немецко-люксембургский консорциум неожиданно отозвал апелляцию и победителем тендера на строительство продолжения «Турецкого потока» в Болгарии признали саудовский «Аркад». Таким образом, уже тогда строительство газопровода затянулось почти на полгода.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров в год каждая. И одна из них предназначена для подачи газа в Европу через Болгарию. Для этого необходимо строительство газопровода протяженностью 474 километра. Планировалось, что в 2020 году по нему подадут в Сербию 4 млрд кубометров, а с 2021 года, когда построят компрессорные станции, поставки вырастут до 12 млрд кубометров в год. В саму Болгарию, а также Грецию и Македонию поставки российского газа из «Турецкого потока» уже начались.

О задержке продолжения «Турецкого потока» в Болгарии прошлой осенью заявил и президент России Владимир Путин. «Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную, — сказал президент. — Если болгары не хотят… не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы», — сказал президент. После этого премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил, что задержка произошла из-за процедур конкурса по выбору подрядчика и сейчас работы ведутся в ускоренном темпе — 5 километров день.

В апреле в «Булгартрансгазе» сообщили о том, что в сутки прокладываются 900 метров газопровода.

При этом российская сторона никак не может повлиять на ход строительства, так как в отличие от самого «Турецкого потока» и «Северного потока» проект осуществляет «Булгартрансгаз», который и будет собственником болгарского участка. С одной стороны, это позволяет избежать ограничений Третьего энергетического пакета ЕС по объемам поставок. С другой, как показывает ситуация, «Газпром» не может контролировать проект.

Впрочем, в Европе из-за пандемии коронавируса произошел спад потребления газа и «Газпром» не выбирает даже контрактные транзитные объемы по украинскому маршруту. Поэтому для компании задержка с запуском проекта не критична.

ИА Newstes писало о том, что история с конкурсом на выбор подрядчика для строительства продолжения «Турецкого потока» в Болгарии и сам исполнитель вызывают массу вопросов. Эксперты при этом не сомневаются, что идет планомерная задержка осуществления российского проекта.