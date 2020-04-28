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Закарпатье всколыхнуло очередное землетрясение

Закарпатье всколыхнуло очередное землетрясение

Закарпатскую область снова тряхнуло и снова в районе Ужгорода. В ночь на 28 апреля, а именно в 1 час и семь минут жители Ужгородского района могли ощутить подземные толчки. Сейсмологи говорят, что магнитуда по шкале Рихтера составляла 2,7.

Источник подземных толчков находился возле села Нижнее Солотвино Ужгородского района на глубине три километра.

В Ужгороде и окрестностях колебания земной поверхности могли ощущаться на верхних этажах зданий. Об этом сообщает главный центр спецконтроля Государственного космического агентства.

Напомним, 23 апреля было зафиксировано небольшое землетрясение в Тернопольской области, не замеченное большинством жителей. В ночь на 25 апреля на юге Одесской области заявляли о подземных толчках — отголосках землетрясения в Румынии.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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