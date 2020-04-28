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Женился из жалости, изменял без любви. Запутанная личная жизнь Донатаса Баниониса

Женился из жалости, изменял без любви. Запутанная личная жизнь Донатаса Баниониса
Артист был звездой Советского Союза, но в старости чувствовал себя забытым. После кончины жены здоровье Донатаса Баниониса резко ухудшилось. Хотя в последние годы ходили слухи, что актер нашел новую невесту, он умирал с именем единственной супруги на губах.

Фильмы «Никто не хотел умирать», «Солярис» и «Мертвый сезон» прославили Донатаса Баниониса, который до дебюта в кино уже успел показать себя в театре. Совмещать работу и дом было непросто, но в течение 60 лет артист сохранял брак с супругой Оной.

28 апреля исполняется 96 лет со дня рождения Донатаса Баниониса. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, а умер 4 сентября 2014-го в 90. Каких только сплетен не ходило о звезде: о его службе в КГБ, изменах жене, грядущей свадьбе в 87… Что из этого было правдой, а что — откровенной выдумкой?

ГЛАВНЫЕ РОЛИ

Донатас Юозович вырос в Каунасе среди творческих людей: родители участвовали в рабочей самодеятельности и прекрасно пели. Папа будущего актера трудился портным, служил в Кадетском корпусе и прошел Первую мировую. Со временем Юозас Банионис стал известным революционером-коммунистом и смог занять административную должность при советской власти. А вот личная жизнь парторга пошла под откос: Донатасу было 10, когда мать и отец развелись и «поделили» детей — сестра Данута отныне жила с Оной Блажайтите-Банионене.

Донатас Банионис окончил Первую ремесленную школу по специальности «керамист», а параллельно занимался в драмкружке.  Он мечтал о сцене и актерском образовании, но папа был не в восторге от идеи сына: обучение стоило дорого, да и профессия артиста казалась ненадежной.

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Упорный юноша не сдался и в начале 40-х переехал на север Литвы в Паневежис, где вступил в труппу Драматического театра Юозаса Мильтиниса. На подмостках он примерил сотни характерных ролей по произведениям Гоголя, Островского и Бомарше. А вот на экране артист засветился только в конце 50-х: сыграл Дауса в картине «Адам хочет быть человеком». Всесоюзную же славу актеру принесла лента «Никто не хотел умирать».

«В одной статье написали, что картина получилась, но есть в ней одна неудача — роль Баниониса. Было неприятно, но компенсацией для меня стала награда за лучшую мужскую роль на Всесоюзном кинофестивале, который, кстати, проходил тогда в Киеве», — отмечал звезда.

Особое значение имел для Донатаса Юозовича детектив «Мертвый сезон», где он сыграл Ладейникова. «Когда я в 2001 году в Кремле в составе литовской правительственной делегации был представлен российскому президенту, спросил у него: правда ли, что он решил стать разведчиком, посмотрев «Мертвый сезон»? «Да, — с улыбкой ответил Владимир Путин, — было дело...», — делился актер.

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Большой удачей для артиста стала роль Криса Кельвина в шедевре Андрея Тарковского «Солярис», получившем Гран-при Каннского фестиваля. Но это был далеко не последний яркий персонаж в фильмографии Баниониса. «Открытие», «Приключение принца Флоризеля», «Змеелов», «Пьющие кровь» с Мариной Влади, — выделял актер. — Если посчитать, всего 83 фильма. Последний вышел в 2010 году, литовский».

Съемки не разлучили Баниониса с любимым театром в Паневежисе: вплоть до 2001-го он участвовал в постановках, а в течение восьми лет даже возглавлял учреждение в качестве директора и худрука. Завершив актерскую карьеру, Донатас Юозович писал мемуары, а о возвращении на экраны не думал: по его мнению, времена изменились, и найти достойный сценарий стало сложно.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Судьбу артиста решил рождественский сочельник 1947-го, когда коллеги по театру пригласили его на праздник, как и актрису Ону Конкулявичюте. С девушкой Банионис был знаком раньше, но в тот вечер она показалась ему поистине очаровательной. Конкулявичюте рассказала Донатасу о личной трагедии: ее папу и брата отправили в Воркуту, а теперь и над ней нависла угроза ссылки в Сибирь.

«Через несколько дней после Рождества я поговорил со знакомыми гэбистами, они подтвердили, что Ону в самом деле должны забрать. А мы уже начали встречаться, и я очень хотел ей помочь. Позвонил старшей сестре в Каунас — посоветоваться. Дануте говорит: «А ты на ней женись! Наш отец — старый большевик, парторг волости, он в тюрьмах за коммунистическую идею сидел. Это очень хорошая защита». И я сделал предложение», — делился Банионис.

Актер не скрывал: сначала он испытывал к избраннице жалость, и только годы спустя по-настоящему полюбил ее. К тому же на первых порах женитьба предвещала серьезные неприятности — Мильтинис запрещал служебные романы и безжалостно выгонял из театра супружеские пары.

«Актеры женятся, муж поддерживает супругу, начинаются интриги... Но мы с Оной поженились в 1948 году, тогда Мильтинис уже смирился со многими вещами. Правда, Оне все-таки пришлось уйти из актрис — Мильтинис назначил ее заведующей постановочной частью», — пояснял Банионис.

После свадьбы молодожены поселились в квартире Оны, однако спустя три недели там случился пожар. Жить оказалось негде, и пара перебралась в пошивочную мастерскую театра. Позднее они сняли крошечную комнатку, а затем и небольшую «двушку». Здесь родился первенец супругов Эгидиюс, потом переехала мама и папа Конкулявичюте, вернувшийся из Воркуты. Семья стала еще больше  появлением на свет младшего сына актеров Раймундаса.

Времена наступили непростые: вскоре актера попытался завербовать агент КГБ, заставляя ежемесячно рассказывать ему о людях, выступавших против советской власти. Недвусмысленно Банионису намекнули, что жена у него из неблагонадежной семьи, и в случае отказа может произойти всякое…

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«Мне дали бланки, которые нужно заполнить, через месяц я должен был прийти с готовой анкетой. Как быть? Куда бежать? Но того офицера, что со мной разговаривал, неожиданно послали работать в другой район, и обо мне забыли. Так я и выкрутился, не стал агентом КГБ, а если бы сказал «нет», вполне мог бы поехать в Сибирь вместе с женой», — вспоминал артист.

С ролями в кино к актеру пришла популярность, а значит, и поклонниц было хоть отбавляй. Однако Банионис не считал себя Казановой и не мечтал об интрижках на стороне. Впрочем, обоюдные симпатии на съемочной площадке все же возникали... «К примеру, когда снимался в одном из фильмов, приглянулся немецкой партнерше. Ночью лежу в постели у себя в номере, вдруг — тук-тук в дверь. Смотрю — входит она. Молча разделась, юркнула в мою постель. Я думаю, что же делать… Не скажешь же: «Да уходи ты!». Когда все кончилось, актриса так же молча встала, оделась и ушла. Но это нельзя считать любовью. Просто ей захотелось мужчину», — признавался Донатас Юозович.

Казалось, испытания только сближали супругов: их первенец Эгидиюс, ставший уважаемым историком, умер от рака в 45. Убитая горем вдова мужчины Рута переехала с дочкой Милдой в Финляндию.

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Но самая большая трагедия для Донатаса Юозовича произошла в 2008-м. Вскоре после того, как Банионисы отметили бриллиантовую свадьбу, ушла из жизни Она… «Я очень ценил ее. Она была умная, добрая, веселая... Мы прожили вместе 60 лет», — подчеркивал артист.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Смерть супруги сильно сказалась на здоровье актера: тут же начались проблемы с сердцем, после курса лечения ему установили кардиостимулятор. Переживал Банионис и из-за угасшей популярности — раньше его узнавали на улицах, просили автографы, а теперь все словно забыли о заслугах литовской звезды…

«Недавно пошел в какое-то учреждение по делам. Там женщина сидит. Смотрит и спрашивает: «Кто вы такой?» — «Банионис». — «Да кто ты такой — Банионис?». Я и ушел. Ну, что поделать — она, видимо, не смотрит кино, — сетовал артист. — В России так не было бы. Там только зайдешь в троллейбус, так сразу: «Ой, садитесь». Я могу и сам билет купить, но это как бы показывает уважение».

Невесту Донатаса Баниониса выгнала его семья

Горечь забвения смогла смягчить давняя поклонница актера, Ольга Рябикова. Учительница истории с юности обожала «Солярис» и мечтала познакомиться с кумиром, но судьба свела их только в 2011-м, когда Ольге было за 50, а артисту — 87. Разговоры об искусстве положили начало крепкой дружбе, и Рябикова стала частым гостем в доме звезды. Вскоре женщина и вовсе перебралась к Банионису, что сперва обрадовало его близких: Донатас Юозович ведь целыми днями сидел один, пока сын, невестка и внуки пропадали на работе, а тут появилась бесплатная повариха, нянька и собеседница. Кто-то из приятелей подбросил идею: может, «паре» и вовсе расписаться? Такой поворот родственникам не понравился — вдруг корыстная дама покушается на семейное наследство?

«Признаюсь, это забавно слышать. Мне 90 лет, а женщины все еще хотят за меня замуж? Фантастика! А если опять-таки серьезно: напишите, пожалуйста, поклонницам, что предложения руки и сердца я уже не принимаю. К сожалению, жених уже не в том возрасте», — комментировал актер слухи о свадьбе.

Ольга из жизни звезды кино исчезла, а вернувшись домой, узнала, что ее сын болен раком. Все силы женщина бросила на уход за наследником, но о Банионисе не забывала. «Последний раз звонил, с тоской произнес в трубку: «Детям я не нужен. Они хотят, чтобы я умер скорей…». У меня сердце сжалось, — рассказывала Рябикова «СтарХиту». — Но вернуться я могу, только если об этом попросят те, кто выгнал».

На 91-м году жизни скончался Донатас Банионис

В июле 2014-го самочувствие актера стало стремительно ухудшаться. Банионис пережил клиническую смерть, а вскоре родственники сообщили, что он находится в больнице Вильнюса в реанимации. Артист узнавал близких, но память уносила его в прошлое: он постоянно спрашивал сына, куда же вышла Она и когда вернется… 2 сентября у звезды случился инсульт, а спустя два дня он скончался в клинике. Знакомые верили: в лучшем мире Донатас Юозович воссоединился со своей единственной любовью.

Фото: SEF, Brunbjorn/ Legion-Media, личный архив, кадр из фильма «Солярис»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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