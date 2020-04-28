Звезда «Склифосовского» Дмитрий Миллер рассказал, как нашел похищенного в младенчестве брата

Анастасия Иванова

Однажды в доме актера раздался звонок. Сняв трубку, Дмитрий услышал незнакомый голос. Как выяснилось позже, принадлежал он... родному брату, о существовании которого Миллер даже не догадывался. Матери артиста пришлось раскрыть семейную тайну.

Отношения женщины с первым мужем не сложились. И его родные при разводе сделали все, чтобы первенец пары Валерий остался у них. Причем ребенка буквально похитили, когда тот был совсем младенцем. Стоит ли говорить о том, что родительница звезды тяжело переживала всю эту историю, но не могла ничего поделать.

«Она рассталась с первым мужем. Валерочка остался с ней. Но как-то она была в командировке, а ее сестры отдали ребенка отцу. Может, это была какая-то зависть со стороны ее родных... Я успокоил маму, сказав, чтобы она не волновалась. Не знаю, почему раньше она не рассказывала мне о брате», — разоткровенничался 48-летний Миллер на передаче «Судьба человека».

Актер не держит зла на отца Валеры, считая, что ему удалось достойно воспитать сына. Сегодня Дмитрий и Валерий прекрасно общаются. У братьев очень много общего: оба имеют непосредственное отношение к миру кино.

«Валерий давно искал меня. Мы шли где-то рядом, не зная друг о друге, мы были в шаге друг от друга, у нас были общие друзья. Это поразительно! На первую встречу с братом я шел с радостью. Когда его увидел, то было чувство, будто знаю его много лет. Он такой высокий, худощавый. В каждом его жесте и черте лица я видел маму. Валера очень похож на нее. Надеюсь, что он смог простить ее», — продолжил Дмитрий.

Впечатления о первой встрече со звездным братом поделился и сам Валерий Константинов. «Он живо среагировал на мою просьбу о встрече. У меня была фотография, где мама держит меня на руках — там мне всего несколько месяцев. Я показал Диме этот снимок и говорю: «Ты здесь кого-то узнаешь?» А он говорит: «Да, это моя мама». Когда я приехал к нему, то увидел маму — живую, энергичную женщину, любящую жизнь. В процессе общения она говорила, что теперь у нее камень с сердца упал», — отметил Валерий.

Фото: Legion-Media, кадр из передачи «Судьба человека»/«Россия 1»