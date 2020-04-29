Актер из сериала "Друзья" изменился до неузнаваемости за время карантина

Алексей Вольцев

Канадско-американского актера Мэттью Перри недавно заметили папарацци на улицах Лос-Анджелеса во время прогулки. На сделанных кадрах трудно узнать исполнителя роли Чендлера в сериале "Друзья", сообщает The Sun.

Перри, которого увидели впервые за шесть месяцев, сильно поседел, опух и даже набрал в весе. Обеспокоенные пользователи сразу начали обсуждать его внешний вид в соцсетях.

писал в инстаграме, что ему тяжело сидеть в самоизоляции, но позже опубликовал шуточный пост в стиле своего персонажа из "Друзей", в котором рассказал, что готовит дома овсяное печенье и не носит брюки.