Актер из сериала "Друзья" изменился до неузнаваемости за время карантина
Сегодня, 06:21 Алексей Вольцев
Канадско-американского актера Мэттью Перри недавно заметили папарацци на улицах Лос-Анджелеса во время прогулки. На сделанных кадрах трудно узнать исполнителя роли Чендлера в сериале "Друзья", сообщает The Sun.
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Перри, которого увидели впервые за шесть месяцев, сильно поседел, опух и даже набрал в весе. Обеспокоенные пользователи сразу начали обсуждать его внешний вид в соцсетях.
писал в инстаграме, что ему тяжело сидеть в самоизоляции, но позже опубликовал шуточный пост в стиле своего персонажа из "Друзей", в котором рассказал, что готовит дома овсяное печенье и не носит брюки.
По материалам: ria.ru