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Актер из сериала "Друзья" изменился до неузнаваемости за время карантина

Актер из сериала "Друзья" изменился до неузнаваемости за время карантина
Канадско-американского актера Мэттью Перри недавно заметили папарацци на улицах Лос-Анджелеса во время прогулки. На сделанных кадрах трудно узнать исполнителя роли Чендлера в сериале "Друзья", сообщает The Sun.

Перри, которого увидели впервые за шесть месяцев, сильно поседел, опух и даже набрал в весе. Обеспокоенные пользователи сразу начали обсуждать его внешний вид в соцсетях.


писал в инстаграме, что ему тяжело сидеть в самоизоляции, но позже опубликовал шуточный пост в стиле своего персонажа из "Друзей", в котором рассказал, что готовит дома овсяное печенье и не носит брюки.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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