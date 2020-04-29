"Антиколомойский" закон готовятся оспорить в Конституционном суде - Разумков

Влада Некрасова

По словам спикера Рады Разумкова, ряд депутатов планируют обжаловать законопроект №2571-д в Конституционном суде в случае его принятия Отдельные фракции и группы депутатов готовятся обжаловать так называемый “антиколомойский” закон №2571-д в Конституционном суде, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.“Уже есть заявления наших коллег из других политических фракций и групп не монобольшинства о том, что они будут обращаться в Конституционный суд, если этот закон будет принят. Это их право. Все в рамках закона”, - сказал он.Разумков сообщил, что у него тоже “есть вопросы” к законопроекту, но отметил, что говорить о его конституционности или неконституционности еще рано.По его словам, для этого нужно посмотреть на таблицу поправок, которая будет предложена ко второму чтению. Он добавил, что только Конституционный суд может определить конституционность того или иного закона.“И мои сегодняшние высказывания по поводу того, что я считаю, я думаю, возможно, будут восприняты уважаемыми судьями как давление на них. Я точно этого не хочу делать”, - отметил глава парламента.