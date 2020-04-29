Башаров вспомнил о Путине после требования лишить его званий за избиение жен

Вадим Карасев

Фото: @marabash1

Актер Марат Башаров отреагировал на требования лишить его званий после его признания в избиении бывших жен. Об этом сообщает StarHit.

После обрушившейся на него критики артист вспомнил о президенте России Владимира Путине: «Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому кто давал, пусть тот и лишает».

Он считает, что уже поплатился за свое поведение: по словам Башарова, после скандала с избиением Елизаветой Шевырковой в 2018 году он лишился нескольких работ.

Актер заявил, что жалеет тех, кто подписывает петицию с требованием наказать его, потому что этим людям нечего делать. Кроме того, он удивился, что его искренность не оценили. Он пояснил, что пришел на телеканал НТВ и честно рассказал о своих отношениях с возлюбленными, а также о конфликтах с ними.

27 апреля стало известно, что в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России. В настоящее время она собрала более 44 тысяч подписей. Обращение было опубликовано после появления артиста в шоу «Секрет на миллион». В ходе передачи он признался, что бил бывших жен. Башаров объяснил свои действия взрывным характером, а также отметил, что неоднократно извинялся перед экс-супругой Шевырковой и хотел сохранить с ней отношения.