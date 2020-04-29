Большинство остающихся в США российских школьников найдены, заявила Захарова

Алексей Вольцев

МИД России получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, уехавших в США по образовательным программам, заявила в среду официальный представитель ведомства Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам удалось найти детей. Мы получали частично информацию от американской стороны», — сказала дипломат. Захарова отметила, что в основном «напрямую выходили родители».

Официальный представитель МИД добавила, что ведомству неизвестно общее количество таких российских школьников.

«Нам сказали по линии Госдепа, что есть несколько десятков детей. Но потом два-три раза они в документах говорили о том, что то 70, то 80, то 50. Не было той цифры, и я не уверена, что она может быть точной, фиксированной», — подчеркнула она. По её словам, большинство таких детей было найдено.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», МИД России добивается от США исчерпывающей информации о российских школьниках, которые на фоне пандемии оказались в сложной ситуации в Соединённых Штатах. Госдепартаменту и американскому посольству в Москве были сделаны демарши.

На прошлой неделе Мария Захарова заявила, что в США с прошлой осени находилось примерно 80 российских учащихся — их список и контактные данные за прошедшие полтора месяца российской стороне не предоставили. Дипломат отмечала, что министерство сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в розыске российских школьников.