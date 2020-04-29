Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ценам на бензин предрекли снижение

Ценам на бензин предрекли снижениеФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Цены на бензин АИ-92 на российских заправках в 2020 году могут снизиться на 1-3 рубля за литр. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование ценового агентства Argus.

Аналитики считают возможным удешевление самого популярного моторного топлива в стране из-за рухнувшей стоимости нефти и, как следствие, падения оптовых цен. Еще одним фактором называется «колоссальное» снижение спроса из-за эпидемии коронавируса. Так, в столице продажи бензина сократились на 20-30 процентов, в других крупных городах — на 10-15 процентов.

В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак предупредил, что резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин. Он попросил не ждать изменений в этом вопросе, объяснив, что действующая система ценообразования не позволяет сделать бензин дешевле. Основная задача, по словам Новака, не допустить, чтобы рост стоимости топлива превысил уровень инфляции.

В конце марта ситуация на нефтяном рынке привела к тому, что бензин в Европе стал значительно дешевле, чем в России. По прогнозам экспертов, даже с учетом пошлины импорт топлива будет выгоден для АЗС. Однако, как утверждают источники в Минфине, правительство намерено не допустить импорта, что в последний раз было в 1990-е годы, с помощью введения заградительной пошлины на зарубежный бензин.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницы
Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницы
Ценам на бензин предрекли снижение
Ценам на бензин предрекли снижение
Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по видеосвязи
Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями
Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550
Число заразившихся коронавирусом американцев превысило миллион
Число заразившихся коронавирусом американцев превысило миллион
"Гарантии прав граждан и забота о соотечественниках": зарубежные эксперты обсудили поправки в Конституцию РФ на круглом столе НОМ
"Гарантии прав граждан и забота о соотечественниках": зарубежные

Топ на сегодня

Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

ЦБ прогнозирует более чем 10-процентный рост цен на бензин в 2016 году
Дворкович рассказал о грядущем повышении цен на бензин
На ростовских заправках начали снижаться цены на бензин – СМИ
Росстат: цены на бензин в РФ с 22 по 28 августа практически не изменились