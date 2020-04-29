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Чехия не собирается выдворять посла России

Чехия не собирается выдворять посла России

Нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России. Об этом, как передает РИА «Новости», комментируя обвинения в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела. Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — сказал премьер.

По словам Бабиша, актуальными спорами с Москвой занимается глава МИД Томаш Петршичек.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее чешские СМИ опубликовали информацию о том, что в начале апреля в Чехию по дипломатическому паспорту якобы приехал россиянин, который привез в чемодане яд рицин с целью отравить мэра Праги и еще одного местного политика.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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