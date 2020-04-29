Чехия не собирается выдворять посла России

Лидия Мартынова

Нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России. Об этом, как передает РИА «Новости», комментируя обвинения в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела. Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — сказал премьер.

По словам Бабиша, актуальными спорами с Москвой занимается глава МИД Томаш Петршичек.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее чешские СМИ опубликовали информацию о том, что в начале апреля в Чехию по дипломатическому паспорту якобы приехал россиянин, который привез в чемодане яд рицин с целью отравить мэра Праги и еще одного местного политика.