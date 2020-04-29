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Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского послаФото: David W Cerny / Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.

По мнению чешского политика, усиление напряженности в отношениях между двумя странами не требует радикальных мер, в том числе и выдворения российского посла. При этом он подчеркнул, что Чехия не допустит вмешательства больших мировых держав в свои политические дела. «Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — заключил Бабиш.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России в Европу. Утверждалось, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Якобы после этого нескольких чиновников, в том числе главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под усиленную охрану. Российский МИД отверг все обвинения.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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