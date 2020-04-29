Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550
Сегодня, 01:49 Анастасия Иванова
В Москве за сутки скончались еще 67 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом общее число летальных случаев в столице достигло 546.
Как сообщает Оперативный штаб, у всех умерших за последние 24 часа была пневмония и различные сопутствующие заболевания.
По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев коронавируса. Основная доля — более 48 тыс., приходится на Москву.
Ранее ИА Newstes сообщало, что президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней на 6, 7 и 8 мая.
По материалам: eadaily.com