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Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550

В Москве за сутки скончались еще 67 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом общее число летальных случаев в столице достигло 546.

Как сообщает Оперативный штаб, у всех умерших за последние 24 часа была пневмония и различные сопутствующие заболевания.

По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев коронавируса. Основная доля — более 48 тыс., приходится на Москву.

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней на 6, 7 и 8 мая.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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