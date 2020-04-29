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Число заболевших в реабилитационном центре в Зазимье под Киевом возросло вдвое

Число заболевших в реабилитационном центре в Зазимье под Киевом возросло вдвое

В реабилитационном центре Зазимье под Киевом, где зафиксировали вспышку COVID-19 среди пожилых постояльцев, к вечеру 29 апреля положительный результат экспресс-теста на коронавирус зафиксировали уже у 24 человек. Кроме того, инфекция подтвердилась у 5 сотрудников общежития.

Об этом рассказал глава Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк, передает «Трибуна».

Умер 95-летний дедушка, у которого результаты лабораторного теста на COVID-19 установлены официально. Данные ПЦР -тестов других заболевших еще ожидают. При этом медик сообщил, что не всех жильцов общежития удалось уговорить сдать кровь на анализ.

По словам главврача, таких общежитий в Зазимье четыре, и в каждом из них живет около 100 человек. По непроверенной информации, вспышка есть не только в доме, где жил умерший 95-летний дедушка.

В Броварском отделе полиции подтвердили, что взяли под контроль общежитие — на месте выставили пост.

Напомним, на данный момент известно также об инфицировании студентов общежития в Петропавловской Борщаговке и в городе Вишневое под Киевом.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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