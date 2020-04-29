Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче

Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче

Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысячеФото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По состоянию на вечер 28 апреля, в Вооруженных силах России насчитывается 960 человек, зараженных коронавирусом. О них говорится в ежедневном бюллетене Минобороны.

Из них 408 изолированы у себя дома, 327 человек находятся в военных госпиталях, а 217 помещены в изоляторах по месту службы. Восемь военнослужащих лечатся в гражданских больницах.

Подавляющее число заболевших коронавирусом не имеют симптомов, подчеркнули в Минобороны. Лишь один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у двоих болезнь протекает в тяжелой форме.

Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил России — 259 человек. Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования на коронавирус — 1041.

За сутки число зараженных коронавирусом в российской армии выросло на 59.

26 апреля сообщалось, что отправка в войска новобранцев, призванных на срочную военную службу в ходе весеннего призыва, из-за эпидемии коронавируса начнется после 20 мая.

20 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что весенний призыв в России из-за нового коронавируса переноситься не будет. Он отметил, что призыв граждан на военную службу пройдет в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницы
Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницы
Ценам на бензин предрекли снижение
Ценам на бензин предрекли снижение
Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по видеосвязи
Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями
Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550
Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 550
Число заразившихся коронавирусом американцев превысило миллион
Число заразившихся коронавирусом американцев превысило миллион
"Гарантии прав граждан и забота о соотечественниках": зарубежные эксперты обсудили поправки в Конституцию РФ на круглом столе НОМ
"Гарантии прав граждан и забота о соотечественниках": зарубежные

Топ на сегодня

Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

В российских военных вузах выявили коронавирус у 779 курсантов
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысячи человек
Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион