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Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне

Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войнеФото: Reuters

От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне. Об этом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщает National Geographic.

Все эти смерти приходятся на период с 6 февраля, когда в Калифорнии от COVID-19 скончалась 57-летняя женщина. Менее чем за три месяца погибли больше людей, чем в течение девяти лет войны. Отмечается, что число жертв эпидемии уже превысило и потери в Корейской войне (36,5 тысячи американцев), и в Первой мировой (53,4 тысячи).

США — мировой рекордсмен по числу заболевших и скончавшихся больных: там выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. 18 апреля президент страны Дональд Трамп озвучил прогноз, по которому за время эпидемии число летальных исходов достигнет 60-65 тысяч.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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