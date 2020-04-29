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Что пишут в Телеграме: 28 апреля

Что пишут в Телеграме: 28 апреля

Ruposters подготовил обзор сообщений популярных Telegram-каналов о важных событиях 28 апреля.

Северокорейский лидер, которого многие уже похоронили, появился на публике впервые с 11 апреля, сообщает канал "Китайская угроза". Ким Чен Ына сняли в торговом центре с надувной ракетой в руках.

Российский истребитель 5-го поколения будет оснащен электродвигателями вместо используемых сейчас гидравлических систем, передает канал "Оборонка". Модернизация позволит снизить радиолокационную заметность самолета, увеличит маневренность и упростит техническое обслуживание. Испытания новой системы займут около 2-х лет.

Количество пользователей Telegram среди россиян растет с каждым годом, пишет журналист Дмитрий Колезев. Только за последний год аудитория мессенджера выросла в 1,5 раза, о чем свидетельствует опрос "Левада-центра", а с февраля 2016-го - более чем в 10 раз.

Канал "Рука рынка" обратил внимание на стоимость и дизайн многоразовых медицинских масок, которые бросились выпускать предприимчивые граждане. "Благодаря отечественному малому бизнесу мы все дальше отдаляемся от света божьего и ввергаем все сущее в пучину хтонического ужаса", — негодуют авторы канала.

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По материалам: uposters.ru

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