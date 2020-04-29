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Что пишут в Телеграме: 29 апреля

Что пишут в Телеграме: 29 апреля

Ruposters подготовил обзор актуальных событий 29 апреля, о которых писали популярные Telegram-каналы.

Немецкая компания Adidas обнародовала статистику по доходам за первый квартал 2020 года, ее приводит канал "Рука рынка". Даже с учетом двух относительно спокойных месяцев доходы упали на 95% по сравнению с I кварталом 2019-го - с €632 млн до €31 млн. Более 70% магазинов пришлось закрыть на период пандемии.

Губернатор Приморья решил по-своему поддержать местных медиков в период пандемии коронавируса. Как сообщает канал правительства Приморского края, глава региона поручил перечислить его зарплату на поддержку медперсонала. Кроме того, с 30 апреля в Приморье вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты.

Москва выделяет огромные деньги на оплату труда медработников, сообщает канал "Суеверная демократия". Врачам-инфекционистам в новой инфекционной больнице будут платить 375 тысяч рублей в месяц, анестезиологам-реаниматологам - 450 тысяч рублей, заведующим инфекционным отделением - 250 тысяч. Столичные власти также мобилизуют на борьбу с коронавирусом студентов-медиков, которые обучаются на 4-5 курсе. Им обещают платить по 100 тысяч рублей.

Канал "Красный Сион" обратил внимание на стоимость инструкции к новому борту американского президента: детальное пособие размером в 100 тысяч страниц о том, как обслуживать Air Force One от компании Boeing, обойдется бюджету США в $84 млн (около 6,2 млрд рублей), а на его подготовку отводится около 5 лет. С новым самолетом связан еще один примечательный момент: Трамп еще до того, как стал президентом, пытался снизить стоимость борта, которую выставила компания Boeing на уровне $4,4 млрд. В итоге авиаконцерн опустил цену до $3,9 млрд, но позже выяснилось, что в нее входили "не все составляющие проекта". И после переоценки с учетом постройки ангара в Вашингтоне, подготовки пилотов и еще некоторых нюансов итоговая стоимость выросла до $5,3 млрд.

Патриарх Кирилл запретил служение известному критику РПЦ протодиакону Андрею Кураеву, пишет "Анонимный канал Дмитрия Колезева". Поводом стали слова Кураева об умершем настоятеле Елоховского кафедрального собора Александре Агейкине: "В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса".

В Красноярске объявлено штормовое предупреждение. Местные жители сняли, как над городом сверкают молнии, причем разряды столь затяжные, что записать видео явно не представляло большого труда. Ролик выложил канал Gornovosti.

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По материалам: uposters.ru

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