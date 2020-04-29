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Что смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций
В Международный день танца у любителей балета есть возможность сравнить двух “Корсаров” — пермского и венского. А поклонникам оперы Большой театр приготовил подарок - трансляцию "Катерины Измайловой" Шостаковича. О других развлечениях этой среды — в материале РИА Новости.

Утро

С 2:30 (29 апреля) до 01:30 (30 апреля) в Метрополитен-опера будет доступна трансляция “Марии Стюарт” в постановке Дэвида Маквикара. Это вторая часть знаменитой "королевской" трилогии Доницетти, посвященной Тюдорам. “Этот спектакль представляет собой не отражение исторических событий, а их романтическое прочтение”, — подчеркивает режиссер.


предлагает посмотреть запись детского спектакля “Как с луны свалились”. На сцене развернется шумное веселое действо с участием клоунов, кукол и “упальцев” — веселых инопланетных гостей.

В 11:00 Владимирский областной театр кукол начнет трансляцию постановки “Необыкновенное состязание”. История о том, как ежики проучили зайца-хвастуна, считавшего, что он бегает быстрее всех.

День

В 13:00 в Берлинской государственной опере можно оценить современную версию “Фальстафа” Джузеппе Верди. Герои, одетые в бикини и кожаные косухи, выясняют отношения на фоне граффити и бассейна.

В 14:00 Саратовский театр “Теремок” приглашает посмотреть запись детского спектакля “Дюймовочка”.


В 14:00 Ленком открывает доступ к записи семейного спектакля “Странный народ эти взрослые” по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссер-постановщик — Сергей Дьячковский.

В 14:00 в Музее Фаберже можно попасть на короткую экскурсию "Волшебный самовар".

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Цикл «Русское серебро»⠀ ⠀ Одним из лучших образцов имитационной техники является как будто сплетённый из лыка самовар золоченого серебра, ножки которого выполнены в виде коротких веточек.⠀ ⠀ Он был сделан в 1881 году мастером Иоганном Ольсониусом, работавшим на братьев Грачевых.⠀ ⠀ Гид: Анастасия Горигорьева.⠀ ⠀ #музейфаберже #фаберже_онлайн #серебро #GalaxyS20 #снятонаGalaxy ⠀

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В 15:00 детский музыкальный театр “Зазеркалье” в Санкт-Петербурге показывает “Сказку о соловье, императоре и смерти”. События разворачиваются в Поднебесной, так что будет и необычное музыкальное сопровождение с участием китайских ударных духовых инструментов, и экзотические пышные костюмы в стиле пекинской оперы.


В 15:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн" транслирует "Морозко" — оперу для самых маленьких зрителей. Постановкой по этой сказке театр открылся в 1965 году, и спустя ровно 50 лет была представлена обновленная версия знакомой истории.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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