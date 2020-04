Что смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций

View this post on Instagram

Цикл «Русское серебро»⠀ ⠀ Одним из лучших образцов имитационной техники является как будто сплетённый из лыка самовар золоченого серебра, ножки которого выполнены в виде коротких веточек.⠀ ⠀ Он был сделан в 1881 году мастером Иоганном Ольсониусом, работавшим на братьев Грачевых.⠀ ⠀ Гид: Анастасия Горигорьева.