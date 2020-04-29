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CNN против Трампа: США в худшем кризисе при «непонимающем» президенте

CNN против Трампа: США в худшем кризисе при «непонимающем» президенте

После перевалившего за один миллион числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом Covid-19, почти 60 000 летальных исходов и потенциально глубокой экономической депрессии в США всё ещё неясно, осознаёт ли президент Дональд Трамп серьёзность кризиса. Об этом сегодня, 29 апреля, передаёт CNN.

Лидерство Трампа в наихудшем внутреннем кризисе в Соединённых Штатах со времён Второй мировой войны «неизменно показывало неправильные, плохо информированные и опасные решения, упущения и политически обусловленные шаги», сетует американский телеканал.

«Многие очень хорошие эксперты, очень хорошие люди, также сказали, что это никогда не повлияет на Соединённые Штаты, — приводит CNN озвученные накануне, 28 апреля, „оправдания“ хозяина Белого дома. — Эксперты оценили это (риски последствий распространения коронавируса. — Ред.) неправильно. Многие люди поняли это неправильно, и многие люди не знали, что это будет так серьёзно».

Такие комментарии типичны для последовательной привычки Трампа обвинять других в своих собственных промахах, отмечает CNN. При этом напоминается, что ещё 27 февраля высокопоставленный сотрудник Центров по контролю и профилактике заболеваний США Нэнси Мессонье предупредила о том, что болезнь неизбежно достигнет США и может быть «серьёзной».

Оправдания президента в минувший вторник «типичны для его более широкого политического метода уклонения от ответственности и отвлечения (общественного) внимания». «Враждебность к деталям, сопротивление принятию совета экспертов и изучению запутанных хитростей кризиса, чреваты для Трампа серьёзными рисками в год выборов», — резюмирует телеканал.

Согласно последним данным, в США подтверждено более 1 млн. 35 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59266 пациентов с диагнозом скончались. Страна на этой неделе превысила психологическую черту в 58 тыс. жертв пандемии — столько американских военных погибло за почти десятилетний период участия США в войне во Вьетнаме (1965−1973).

# Политика
По материалам: eadaily.com

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