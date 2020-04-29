Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Covid-19 подозревают у 1500 жителей дагестанского села

Covid-19 подозревают у 1500 жителей дагестанского села

Передвижной пункт флюорографии срочно отправлен из Махачкалы в село Тебекмахи в Акушинском районе Дагестана, где проживают около 2500 человек. «Мобильный пункт появится в селе в ближайшие пару дней и будет пребывать там, пока диагностику не пройдут все сельчане», — заявили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Жители Тебекмахи опасаются, что их село повально заражено коронавирусом. В соцсетях появилось видеообращение главы села Меджида Меджидова.

«У нас пневмонию или бронхит зарегистрировали у тысячи или даже полутора тысяч жителей села. Каждый второй, каждый третий житель села чем-то болеет. Мои односельчане сидят дома на самоизоляции, но все равно заражаются. У очень многих насморк,кашель, высокая температура. В селе острая нехватка медикаментов. Нам нужен подвижный пункт для рентгена легких. Мы знаем, что признаки пневмонии и бронхита схожи с симптомами заражения коронавирусной инфекцией», — сказал Меджидов.

Больницы в селе нет. Ближайшая больница от села находится в Левашинском районе, в селе Цудахар, расстояние 8 км. Районная больница есть в райцентре Акуша, от Тебекмахи до Акуши 18 км. Количество койко- мест в сельских больницах Дагестана ограничено, пациенты с подозрением на коронавирус нуждаются в капельницах, аппаратах ИВЛ и другом оборудовании. Временный стационар в Тебекмахи решили оборудовать в помещении закрытого на карантин сельского детского сада. Для временного стационара жители села на свои деньги купили койки и медикаменты.

В Тебекмахи фиксируется высокая смертность заболевших бронхитом и пневмонией.

«За апрель месяц в селе похоронены 12 человек. Из жизни уходит много людей от 60 лет и выше. У нас много пожилых людей, большая часть из них жалуется на сердце и другие возрастные недуги. Прошу: уделите нам внимание, хотя бы обеспечьте лекарствами», — заявил глава села.

Риск заболевания коронавирусом в Тебекмахи обусловлен тем, что сельчане зарабатывают за пределами Дагестана. В Акушинском районе Дагестана в советские годы выращивали и продавали картофель. Уникальные пищевые качества акушинской картошки отмечались специалистами. После распада СССР и развала системы сельского хозяйства в Дагестане акушинцы выращивают картошку на приусадебных участках и продают по всей России. Объем производства и качество картофеля значительно упали, низкие закупочные цены не компенсируют затрат на производство и транспортировку. С недавнего времени предприимчивые жители Тебекмахи освоили новый бизнес — пошив дагестанских папах, которые продают в центральной России. Тебекмахинскую папаху носит известный в России дагестанский чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.

В Тебекмахи предполагают, что коронавирус в село могли завезти их односельчане, ранее занимавшиеся отхожими промыслами в Москве, Петербурге и других мегаполисах.

Сегодня, 29 апреля, коронавирус в Дагестане подтвержден у 1231 человека (+ 84 человека за прошедшие сутки). Дагестан удерживает за собой позицию лидера в скорбном рейтинге по зараженности Covid-19 на Северном Кавказе.

Артур Приймак
Все публикации автора

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Ваучеры "Аэрофлота" вместо возврата денег – но сразу? Многим понравится
Ваучеры "Аэрофлота" вместо возврата денег – но сразу? Многим
Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег
Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег
Путин обсудил с членами Совбеза коронавирус и ситуацию в Ливии
Путин обсудил с членами Совбеза коронавирус и ситуацию в Ливии
Правительство урезало зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 грн до конца карантина
Правительство урезало зарплаты членов наблюдательных советов
Covid-19 подозревают у 1500 жителей дагестанского села
Covid-19 подозревают у 1500 жителей дагестанского села
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Жену Андрея Черкасова выписали из роддома
Жену Андрея Черкасова выписали из роддома
Учеба в Европе, уроки балета и романы с телохранителями: что известно о "преемнице" и младшей сестре Ким Чен Ына
Учеба в Европе, уроки балета и романы с телохранителями: что известно
Появление сына Фридмана и дочери Шойгу в списке перспективной молодежи объяснили
Появление сына Фридмана и дочери Шойгу в списке перспективной
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Лунный день сегодня 29 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 29 апреля 2020 года

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Юристы оценили идею обязательной регистрации смартфонов
Юристы оценили идею обязательной регистрации смартфонов
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США
Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США

Еще по теме

На севере Камчатки восстанавливают энергоснабжение в обесточенном селе
Рязанские чиновники обрекли селян на голодную смерть
Для жителей сгоревшего дагестанского села собрали пять тонн гумпомощи
Современный ФАП открыли в селе Журиничи Брянской области