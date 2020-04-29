Covid-19 подозревают у 1500 жителей дагестанского села

Лидия Мартынова

Передвижной пункт флюорографии срочно отправлен из Махачкалы в село Тебекмахи в Акушинском районе Дагестана, где проживают около 2500 человек. «Мобильный пункт появится в селе в ближайшие пару дней и будет пребывать там, пока диагностику не пройдут все сельчане», — заявили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Жители Тебекмахи опасаются, что их село повально заражено коронавирусом. В соцсетях появилось видеообращение главы села Меджида Меджидова.

«У нас пневмонию или бронхит зарегистрировали у тысячи или даже полутора тысяч жителей села. Каждый второй, каждый третий житель села чем-то болеет. Мои односельчане сидят дома на самоизоляции, но все равно заражаются. У очень многих насморк,кашель, высокая температура. В селе острая нехватка медикаментов. Нам нужен подвижный пункт для рентгена легких. Мы знаем, что признаки пневмонии и бронхита схожи с симптомами заражения коронавирусной инфекцией», — сказал Меджидов.

Больницы в селе нет. Ближайшая больница от села находится в Левашинском районе, в селе Цудахар, расстояние 8 км. Районная больница есть в райцентре Акуша, от Тебекмахи до Акуши 18 км. Количество койко- мест в сельских больницах Дагестана ограничено, пациенты с подозрением на коронавирус нуждаются в капельницах, аппаратах ИВЛ и другом оборудовании. Временный стационар в Тебекмахи решили оборудовать в помещении закрытого на карантин сельского детского сада. Для временного стационара жители села на свои деньги купили койки и медикаменты.

В Тебекмахи фиксируется высокая смертность заболевших бронхитом и пневмонией.

«За апрель месяц в селе похоронены 12 человек. Из жизни уходит много людей от 60 лет и выше. У нас много пожилых людей, большая часть из них жалуется на сердце и другие возрастные недуги. Прошу: уделите нам внимание, хотя бы обеспечьте лекарствами», — заявил глава села.

Риск заболевания коронавирусом в Тебекмахи обусловлен тем, что сельчане зарабатывают за пределами Дагестана. В Акушинском районе Дагестана в советские годы выращивали и продавали картофель. Уникальные пищевые качества акушинской картошки отмечались специалистами. После распада СССР и развала системы сельского хозяйства в Дагестане акушинцы выращивают картошку на приусадебных участках и продают по всей России. Объем производства и качество картофеля значительно упали, низкие закупочные цены не компенсируют затрат на производство и транспортировку. С недавнего времени предприимчивые жители Тебекмахи освоили новый бизнес — пошив дагестанских папах, которые продают в центральной России. Тебекмахинскую папаху носит известный в России дагестанский чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.

В Тебекмахи предполагают, что коронавирус в село могли завезти их односельчане, ранее занимавшиеся отхожими промыслами в Москве, Петербурге и других мегаполисах.

Сегодня, 29 апреля, коронавирус в Дагестане подтвержден у 1231 человека (+ 84 человека за прошедшие сутки). Дагестан удерживает за собой позицию лидера в скорбном рейтинге по зараженности Covid-19 на Северном Кавказе.

Артур Приймак

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