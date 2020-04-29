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Демократы оценили ущерб от обвинений Байдена в домогательствах

Демократы оценили ущерб от обвинений Байдена в домогательствахДжо БайденФото: Globallookpress.com

После того как ряд СМИ обратил внимание на заявления бывшей помощницы вице-президента США Джо Байдена Тары Рид о домогательствах с его стороны, демократы начали оценивать потенциальный ущерб от этих обвинений. Об этом пишет Politico.

По мнению сторонников Демократической партии, обвинения Рид могут быть политически мотивированы. Сенаторы вынуждены вставать на защиту Байдена, что как минимум меняет повестку президентской кампании в «критическое время». Вице-президента США поддерживают в том числе активные сторонники движения #MeToo (кампания против сексуального насилия и домогательств — прим. «Ленты.ру») — среди них сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд. По ее словам, Байден посвятил свою жизнь поддержке женщин.

Некоторые демократы опасаются, что обвинение Рид позволит сторонникам действующего президента США Дональда Трампа, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, организовать атаки на Байдена.

Актриса и одна из первых активисток #MeToo Алисса Милано рассказала, что прогрессивные сторонницы движения и феминистки обвинили ее в том, что она отвернулась от женщин, поддержав Байдена. По словам Милано, она сомневается в доказательствах обвинений в адрес вице-президента. «Я не могу в одночасье отвернуться от человека, которого знаю 15 лет, без тщательного расследования произошедшего». Однако в понедельник, 28 апреля, когда появились новые детали в деле о сексуальном домогательстве, Милано написала в своем Twitter-аккаунте, что у Рид, как и у любого другого участника дела, должно быть пространство, где она может высказывать свою позицию.

Бывшая помощница госсекретаря США Хилари Клинтон Аманда Рентерия считает, что кампания Байдена находится сейчас в трудном положении, однако нападки со стороны сторонников Трампа заставят вице-президента перейти к наступательным действиям и дать ответ. «Не увлекайтесь игрой в обороне, а реально продемонстрируйте, кто вы есть. Я думаю, вы должны показать себя искренним человеком, каким вы и являетесь», — добавила Рентерия.

При этом есть и те, кто считает, что политические последствия обвинений могут быть минимальными. По мнению стратега и консультанта по коммуникациям Роуза Капольчински, внимание избирателей сейчас приковано к пандемии коронавируса и состоянию экономики. «Все в первую очередь заботятся о своем здоровье и работе. Поэтому я не думаю, что электорат вообще уделяет этому внимание», — объяснила она.

Об обвинениях Тары Рид стало известно в апреле. Бывшая помощница Байдена заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам с его стороны. По словам Рид, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте своей маме, подруге, брату и бывшей коллеге.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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