Девятнадцать малых тел Солнечной системы оказались пришельцами из межзвездного пространства

Вадим Карасев

Согласно новому исследованию, девятнадцать малых планет Солнечной системы были захвачены из межзвездного пространства. Среди них семнадцать астероидов-кентавров и два транснептуновых объекта. На их происхождение указывает большое наклонение орбиты.

Орбиты астероидов-кентавров расположены преимущественно между орбитами Нептуна и Юпитера. Гравитация гигантских планет делает орбиты кентавров нестабильными, поэтому кентавры существуют обычно лишь несколько миллионов лет, а потом или выталкиваются за пределы Солнечной системы, или смещаются в ее внутреннюю часть, чтобы в будущем столкнуться с Солнцем или одной из планет.

Фати Намуни (Fathi Namouni) из Обсерватории Лазурного берега в Ницце и Элена Мораис (Helena Morais) из Университета штата Сан-Паулу в Бразилии исследовали кентавры, чьи орбиты имеют особенно высокое наклонение — угол между плоскостью орбиты планеты и плоскостью эклиптики. Они обращаются вокруг Солнца по траекториям, почти перпендикулярным орбитам планет и большинства астероидов Солнечной системы. Также в исследование были включены транснептуновые объекты 2008 KV42 и 2011 KT19 с аналогичными характеристиками орбит. «В данной работе мы изучаем возможные источники кентавров с высоким наклонением и независимо проверяем, происходят ли они из плоского планетезимального диска по традиционной теории формирования Солнечной системы», — пишут астрономы.

Ученые провели компьютерное моделирование, чтобы проследить местонахождение этих небесных тел вплоть до возникновения Солнечной системы. «Нынешние орбиты и характеристики этих объектов могут быть объяснены только в том случае, если их не было в нашей Солнечной системе при ее рождении 4,5 миллиарда лет назад», — пришли к заключению авторы. Вероятно, в эпоху зарождения Солнечной системы Солнца могло своей силой тяготения захватить астероиды у соседних звезд.

Исследование опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.