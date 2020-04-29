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Девятнадцать малых тел Солнечной системы оказались пришельцами из межзвездного пространства

Девятнадцать малых тел Солнечной системы оказались пришельцами из межзвездного пространства

Согласно новому исследованию, девятнадцать малых планет Солнечной системы были захвачены из межзвездного пространства. Среди них семнадцать астероидов-кентавров и два транснептуновых объекта. На их происхождение указывает большое наклонение орбиты.

Орбиты астероидов-кентавров расположены преимущественно между орбитами Нептуна и Юпитера. Гравитация гигантских планет делает орбиты кентавров нестабильными, поэтому кентавры существуют обычно лишь несколько миллионов лет, а потом или выталкиваются за пределы Солнечной системы, или смещаются в ее внутреннюю часть, чтобы в будущем столкнуться с Солнцем или одной из планет.

Фати Намуни (Fathi Namouni) из Обсерватории Лазурного берега в Ницце и Элена Мораис (Helena Morais) из Университета штата Сан-Паулу в Бразилии исследовали кентавры, чьи орбиты имеют особенно высокое наклонение — угол между плоскостью орбиты планеты и плоскостью эклиптики. Они обращаются вокруг Солнца по траекториям, почти перпендикулярным орбитам планет и большинства астероидов Солнечной системы. Также в исследование были включены транснептуновые объекты 2008 KV42 и 2011 KT19 с аналогичными характеристиками орбит. «В данной работе мы изучаем возможные источники кентавров с высоким наклонением и независимо проверяем, происходят ли они из плоского планетезимального диска по традиционной теории формирования Солнечной системы», — пишут астрономы.

Ученые провели компьютерное моделирование, чтобы проследить местонахождение этих небесных тел вплоть до возникновения Солнечной системы. «Нынешние орбиты и характеристики этих объектов могут быть объяснены только в том случае, если их не было в нашей Солнечной системе при ее рождении 4,5 миллиарда лет назад», — пришли к заключению авторы. Вероятно, в эпоху зарождения Солнечной системы Солнца могло своей силой тяготения захватить астероиды у соседних звезд.

Исследование опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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По материалам: polit.ru

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