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Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении Собчак

Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении Собчак
До нынешнего брака с Анастасией Костенко футболист был женат дважды. Оба развода оказались скандальными и до сих пор аукаются Тарасову. Так, Ольга Бузова не устает припоминать неблаговидные поступки бывшего, а Оксана воюет с ним из-за суммы алиментов для старшей дочери.

Спортсмен признается, что его утомило выслушивать негатив в свой адрес. Он готов ответить на все претензии бывших жен, только вот пока не может определиться с площадкой для откровений. «Собчак звала. Я ее очень уважаю, но с ней тяжело будет. Пока не готов. Там придется разговаривать обо всем: о личной жизни, прошлом», — отметил Тарасов.

Экс-супруги часто заявляют, что при разводе Дмитрий оставил их буквально на улице. «Меня все бывшие полоскают, я все слушаю-слушаю. Но пора уже сходить и сказать все, как есть. Вот недавно Оля выступала на программе и прошлась по мне. Я тоже хочу рассказать свою версию, чтобы люди не думали, что я такой плохой», — поделился футболист.

Отметим, что откровения Бузовой прозвучали в программе у Елены Степаненко. Певица рассказала, что хотела отомстить Дмитрию, когда он сказал, что забирает автомобиль.

«Хотела всю машину обложить тухлыми яйцами, пометом и навозом — чтобы все это воняло. И на этой машине врезаться в кафе, она бы раздолбалась и не досталась никому. Но что в итоге сделала я? Намыла, сложила все документы и привезла, сказав: «Забирай!» — отмечала Бузова.


Сейчас Тарасов счастлив в браке с Анастасией. Они воспитывают дочерей, Милану и Еву. Несмотря на разговоры о том, что Дмитрий живет на гонорары от рекламных доходов жены, он утверждает, что сам обеспечивает близких. 

«Глава семьи — это когда ты можешь защитить, содержать, быть помощником, уметь уступать, прощать, извиняться», — считает Тарасов. 

Как говорит футболист в прямом эфире в Instagram, он долго добивался успеха и высокого заработка. Но деньги в итоге его не поменяли, и о звездной болезни в отношении него говорить ни в коем случае нельзя.  

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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