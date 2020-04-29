До оговорки про московского "отравителя" чешского премьера довели "бесчеловечные русские", считает Андрей Кошкин

Вадим Карасев

Российского посла чешские власти выдворять из страны не намерены. Об этом накануне заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Однако при этом чиновник сделал с неуверенной оговоркой.

Бабиш заявил, что Чехия является суверенным государством, которое не позволит крупным "мировым державам оказывать влияние на политические дела страны".

Эту ситуацию прокомментировал Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова. В первую очередь, он отметил, что чешские власти поступили "бесчеловечно", когда снесли памятник Коневу, легендарному военачальнику. И, чтобы скрыть абсурдность действий, был запушен фейк о московских "отравителях", считает эксперт.

По его словам, их задачей является показать, что "бесчеловечные русские, узнав о сносе монумента, готовы отравить полстраны", пишет ЦарьГрад.

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