Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»

Анастасия Иванова

«Газпром» продолжает удерживать экспорт газа в Европу. Несмотря на большие запасы топлива в странах ЕС после теплой зимы, рекордное падение цен на спотовый газ и снижение спроса, поставки газа из России просели в апреле всего на 19,5%. Этот показатель может быть еще меньше, так как перед 2020 годом «Газпром» накопил в европейских хранилищах не менее 12 млрд кубометров. Тем не менее, считают эксперты, реальную ситуацию покажут второй и третий квартал, когда страны Евросоюза завершат закачку газа к следующему отопительному сезону и на газовом рынке может произойти кризис как в нефтяной отрасли.

За 27 дней апреля «Газпром» экспортировал в Европу без учета Турции 11,11 млрд кубометров газа, что меньше на 19,5% или 2,7 млрд, чем за тот же период прошлого года. Такие данные ИА Newstes получило на основе оперативной информации платформы операторов европейских газотранспортных систем ENTSOG, «Булгартрансгаза» и «Оператора ГТС Украины».

Фактически, уровень снижения экспорта может быть меньше, так как в конце прошлого года «Газпром» закачал в европейские хранилища не менее 12 млрд кубометров газа на случай прекращения украинского транзита. И продажи этих объемов, которые российский холдинг включил в экспорт прошлого года, неизвестны.

Известно другое. В апреле в странах Евросоюза из-за карантина снизился спрос на газ, так как 27% его потребления приходится на промышленность. А цены на российский газ сейчас выше, чем на европейских биржах (хабах), потому что львиную долю объемов «Газпром» продает по долгосрочным контрактам, цены в которых привязаны к нефтяной корзине с временным лагом, хотя и имеют привязку к рыночным котировкам. На этом фоне «Газпром», по сути, сумел удержать экспорт.

Очевидно, это произошло благодаря долгосрочным контрактам, которые обязывают потребителей выкупать не менее 80% законтрактованных объемов. Сам же «Газпром», вполне возможно, и не стремился удерживать экспорт на максимуме, предпочитая соблюдать баланс между поставками и доходами. Так, в апреле компания снизила на 40%, до 1,4 млрд кубометров, продажи газа на электронной торговой платформе, где продавала в этом году топливо дешевле, чем по контрактам.

В середине весны «Газпром» по-прежнему сохранял свое место главного поставщика газа в Европу, а объемы экспорта снижали и другие основные игроки рынка. По данным ENTSOG, Норвегия снизила поставки на 7% - до 9,5 млрд кубометров. А Алжир — на все 45%, до 0,85 млрд кубометров.

В Центре энергетики Московской школы управления «Сколково» считают, что газовая отрасль пострадает из-за пандемии коронавируса в меньшей степени, чем нефтяная — прогнозируют, что мировой спрос снизится на 3−5% в 2020 году. «В целом для мира это, вероятно, пройдет без таких катаклизмов, как на нефтяном рынке, однако в Европе сильное падение спроса в II-III кварталах на фоне высокого заполнения ПХГ могут спровоцировать ситуацию, схожую с нефтяным», — говорится в исследовании «Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России». Эксперты «Сколково» полагают, что основная интрига будет в том, кто сократит поставки сильнее — производители трубопроводного газа или СПГ, и будут ли они применять весь арсенал методов неэкономической конкуренции. По «Газпрому» они прогнозируют снижение экспорта на 15−30 млрд кубометров в зависимости от сценария развития событий.

«Интересно, что в силу особенностей регулирования внутренних цен на газ, они сейчас оказываются более привлекательными для производителей, чем экспортные нетбеки (после уплаты экспортной пошлины и затрат на транспортировку), в связи с чем можно ожидать, с одной стороны, усиления конкуренции за наиболее прибыльных промышленных потребителей на внутреннем рынке, а, с другой стороны, — усиления давления этих потребителей на государство с требованиями пересмотра внутренних цен и приведения внутренних нетбеков в соответствие с европейскими для обеспечения конкурентоспособности национальной промышленности», — говорится в исследовании Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».