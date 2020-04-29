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Дома из профилированного бруса от компании «Дачный сезон»

 

Каждый житель крупного мегаполиса мечтает о небольшом и уютном домике далеко за городской чертой на лоне природы. Многие считают, что строительство частного дома является очень затратным мероприятием, но это не так. Самый простой и экономически выгодный вариант – дом из профилированного бруса от компании «Дачный сезон».

Надежный и проверенный застройщик

«Дачный сезон» является крупнейшей компанией, которая выполняет строительство домов из профильного бруса по типовым и индивидуальным проектам заказчика. Компания осуществляет свою деятельность уже более 15 лет и за такой серьезный временной промежуток смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами.

Постройка коттеджей, небольших загородных домов, дач и просто уютных домостроений осуществляется по всей московской области. Вам не придется самолично согласовывать проектную и техническую документацию, заказывать проект, закупать материалы и нанимать различный подряд для выполнения определенных строительных задач. Все услуги предоставляются по принципу «под ключ», что в значительной степени экономит ваше время и денежные средства.

Дом из профильного бруса

Профильный брус – это современный, экологически чистый, надежный и долговечный строительный материал. Обработка древесины осуществляется на новейшем оборудовании под внимательным надзором специалистов деревообрабатывающей отрасли. Далее древесину обрабатывают специальными растворами, которые препятствуют появлению вредителей в древесном массиве.

Профильный брус отличается от натурального дерева лишь формой, поэтому полученный в конечном результате жилой дом будет отлично держать тепло в зимний период и прохладу знойным летом. По желанию заказчика будет выполнена наружная отделка древесины или её оставят в «природном виде», что смотрится очень эстетично и довольно современно.

Заказать проект и дальнейшее строительство небольшого дома из профильного деревянного бруса вы сможете на официальном сайте компании-застройщика по адресу home-projects.ru.

# Строительство

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