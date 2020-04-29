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Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницы

Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницыНадежда БабкинаФото: @ngbabkina

Певец Евгений Гор рассказал о скорой выписке из больницы народной артистки России Надежды Бабкиной, у которой ранее была диагностирована пневмония. Об этом он написал в своем Instagram.

По словам Гора, врачи планируют отпустить Бабкину домой через семь-десять дней. «У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию», — поделился он.

Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата ИВЛ, который применяется при тяжелой пневмонии. Известно, что у исполнительницы не обнаружили коронавирус.

Позднее в больнице рассказали, что состояние Бабкиной заторможенное и депрессивное. Однако за несколько дней до этого Евгений Гор сообщал, что артистка продолжает лечение в клинике и чувствует себя хорошо.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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