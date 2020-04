Дженнифер Энистон ностальгирует по сериалу "Друзья" в соцсетях: видео

Вадим Карасев

На самоизоляции 51-летняя Дженнифер Энистон стала вести инстаграм активнее обычного. Например, на днях она поделилась в сторис видеороликом, который записал начинающий ирландский музыкант JC Stewart. Молодой человек под гитару перепел хит I'll Be There For You группы The Rembrandts, знакомый всем поклонникам сериала, — именно эта песня звучит на заставке шоу.

Похоже, мы будем оставаться дома в течение всего года или нескольких месяцев, пока неясно. Я буду здесь весь день, и ты тоже,

— поет JC Stewart.

Самоизоляционная версия хита, который у всего мира ассоциируется исключительно с сериалом "Друзья", очень понравилась Дженнифер Энистон, и она решила поделиться ею со своими многочисленными подписчиками.





Дженнифер Энистон

Кстати, недавно стало известно, что перезапуск сериала "Друзья" с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Мэттом Лебланом и Мэттью Перри был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что спецвыпуск "Друзей" покажут на новой стриминговой платформе HBO Max уже 27 мая. Однако из-за вспышки заболевания работа над проектом была заморожена, из-за чего он не сможет выйти в срок.





Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер

Из-за коронавируса у Дженнифер Энистон также сорвались съемки во втором сезоне сериала "Утреннее шоу". Освободившееся время актриса использует с пользой. Она занимается уборкой в своем особняке и разбирает гардеробную площадью почти 800 квадратных метров — раньше из-за плотного рабочего графика у звезды не доходили до этого руки.

На карантине Энистон также смогла наконец уделить достаточно времени своим любимым псам, Клайду и Софи. Джен регулярно гуляет с питомцами и делится их забавными снимками в сторис.