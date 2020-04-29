Егор Бероев пообщался онлайн с пациентами детских хосписов

Вадим Карасев

Фото: oprf.ru

Актер театра, кино и телевидения Егор Бероев выступил перед пациентами детских хосписов в рамках проекта Детского музыкального театра юного актера «Подари искусство #онлайн». Об этом сообщается на сайте Общественной палаты России, при поддержке которой реализуется проект.

В ходе онлайн-выступление Бероев рассказал зрителям о себе, своем детстве, о работе в кино и театре и о благотворительном фонде «Я есть!», соучредителем и директором которого он является. Также он прочитал для юных пациентов несколько произведений советских писателей: «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Анекдоты из жизни Пушкина» Даниила Хармса и «Я не виноват» Михаила Зощенко.

«Не отвлекайтесь на телефоны, игры — читайте. Мне было очень важно провести с вами этот час, я надеюсь на то, что вы будете читать книги, может быть, организуете совместное чтение или поставите маленький спектакль, а я буду выкладывать ваши работы на своей странице в Instagram», — призвал актер зрителей.

Кроме того, Бероев предложил детям вести специальный дневник и записывать в него интересные истории из своей жизни, а затем присылать их ему в Instagram-аккаунт.

Социальный проект «Подари искусство #онлайн» стартовал 24 апреля онлайн-концертом московского баса-баритона Егора Федорова. Трансляции встреч осуществляются из здания Общественной палаты России на сайте и в соцсетях ОП, а также на сайте и на YouTube-канале Детского музыкального театра юного актера еженедельно.