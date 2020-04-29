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ESPN назвал лучшего молодого футболиста мира

ESPN назвал лучшего молодого футболиста мира
ESPN представил на суд общественности рейтинг лучших футболистов мира не старше 21 года. Первая строчка предсказуемо досталась форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

На втором месте располагается вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, о котором мечтают «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Замыкает тройку лидеров защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.
ESPN учитывал два основных критерия: выступление на высшем уровне и регулярную игровую практику на клубном уровне.

Десятка лучших молодых игроков мира по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ/Франция);

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд/Англия);

3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»/ Англия);

4. Винисиус Жуниор («Реал»/ Бразилия);

5. Кай Хавертц («Байер»/Германия);

6. Маттейс де Лигт («Ювентус»/Нидерланды);

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/Италия);

8. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/Норвегия);

9. Федерико Вальверде («Реал»/Уругвай);

10. Жоау Фелиш («Атлетико»/Португалия).
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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