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Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавируса

Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавирусаФото: Nico Schimmelpfennig / Globallookpress.com

Бельгийцев попросили есть больше картошки фри на фоне пандемии коронавируса, разразившейся в мире. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на местную ассоциацию торговцев картофелем Belgapom.

Бельгия является родиной картофеля фри — блюдо было изобретено в Европе еще в XVII веке. На фоне коронавируса, разразившегося в 2020 году, в стране закрылись бары и рестораны, где подавали знаменитую картошку. Из-за падения спроса возник избыток продукта — более 750 тысяч тонн картофеля рискуют оказаться на свалке, если его не употребить.

Чтобы спасти ситуацию, ассоциация обратилась к бельгийцам с призывом увеличить еженедельное потребление картофеля фри и включать его в рацион как минимум дважды в неделю, пока вызванный коронавирусом кризис не завершится.

Ранее сообщалось, что индустрия пива оказалась в опасности из-за пандемии. Небольшие крафтовые пивоварни могут не пережить кризиса. Так, в Германии закрывается пивоварня Werneck, основанная еще в 1617 году и пережившая Вторую мировую войну.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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