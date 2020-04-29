ФИФА может запретить футболистам плевать на газон во время матча

Вадим Карасев

В Международной федерации футбола (ФИФА) решили запретить игрокам плевать на газон во время матча – таким образом они планируют сократить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам главы медкомитета ФИФА Мишеля Д'Хоге, такие действия следует считать негигиеничными. Воздействовать на игроков решено дисциплинарно.

"Возможно, за плевок будут показывать желтую карточку. Подобные действия негигиеничны и лишь способствуют распространению вируса", – сказал он.

По мнению спортивного чиновника, доиграть целиком нынешний сезон едва ли получится, поскольку пандемия не собирается отступать и массовые собрания еще долго будут оставаться под запретом.

Как сообщал Ruposters, ранее в сети появился список наиболее ненавидимых футбольных личностей. Место в нем нашлось и российскому бизнесмену, владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.