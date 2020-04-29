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Филипп Киркоров начал распродавать свои дизайнерские вещи

Филипп Киркоров начал распродавать свои дизайнерские вещи
Певец Филипп Киркоров выставил на открывшейся накануне онлайн-платформе для ресейла 176 предметов из своей коллекции дизайнерских вещей.

На его странице в интернет-магазине представлено более 60 пар обуви (высокие и низкие кроссовки, лоферы и слипоны, ботинки и другие модели) и более 100 экземпляров одежды.

Самый необычный "лот" — совершенно новые (даже бирка на месте) мохнатые мокасины любимого итальянского бренда исполнителя Dolce & Gabbana, самый дорогой — кожаная куртка Gucci с нашивками за 117 тысяч рублей (первоначальная стоимость была 272 тысячи рублей).


рассказывал, что все вырученные средства от этой распродажи направит на благотворительность.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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