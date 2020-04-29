Фото дома Кайли Дженнер за 36 миллионов долларов

Алексей Вольцев

Кайли Дженнер обустраивается в новом доме, расположенном в районе Холмби-Хиллз. В особняке площадью 1800 квадратных метров теледива проводит карантин вместе с ребенком. Обустроено звездное жилье по последнему слову техники.

22-летняя Кайли Дженнер является самым молодым миллиардером в мире, поэтому может позволить себе скупать любое жилье вне зависимости от стоимости. Одним из последних приобретений звезды стал особняк за 36,5 миллионов долларов. Изначально цена была на 10 миллионов выше, но бизнесвумен удалось сторговаться.

В шикарном доме расположено семь спален, 14 ванных комнат, а также два кинотеатра, один из которых — под открытым небом. Есть в особняке и огромный бассейн, и даже баскетбольная площадка.





Ранее Дженнер жила в не менее роскошном доме в районе Хидден-Хиллз, но уже тогда говорила о желании переехать. И вот несколько дней назад звезда опубликовала фотографию из нового особняка.

В дизайне дома Кайли преобладают пастельные тона. Так, интерьеры гостиных выполнены в оттенках серого. При отделке помещений использовались преимущественно натуральные материалы. Например, в доме очень много мраморных поверхностей. Несколько комнат имеют прямой выход к бассейну, а благодаря панорамным окнам в помещениях всегда очень светло.

Главным же достоинством люксового жилища можно назвать его расположение. В районе Холмби-Хиллз живут преимущественно звезды и миллиардеры. Так, когда-то здесь находился дом Майкла Джексона. Для местных VIP-обитателей предусмотрены системы защиты от надоедливых папарации, поэтому снять дом Дженнер вблизи можно только с воздуха.

Напомним, что сейчас Кайли является самой популярной представительницей звездной семьи. Недавно она обогнала по количеству подписчиков в Instagram свою сестру Ким: за жизнью юной миллиардерши следит более 170 миллионов человек.

Фото: Kevin Mazur/Getty Images,BACKGRID/Legion-Media, RE/MAX