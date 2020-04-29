ФСБ разоблачила группировку, вывозившую драгоценные металлы за рубеж
"ФСБ России совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, состоящей из граждан России и Литвы, организовавших контрабандный канал вывоза из России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ транзитом через Беларусь и Литву", – говорится в публикации.
Грузовик с металлами был остановлен у границы России и Белоруссии. Он следовал в Литву. В нем нашли 21 мешок типа "биг-бэг" общей массой более 11 тонн с перемолотыми автомобильными катализаторами, в составе которых была платина, палладий и родий. Ориентировочная стоимость контрабандного груза – минимум 200 миллионов рублей.
сообщало, что ФСБ пресекла попытку вербовки в ИГ* в курганской тюрьме.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.