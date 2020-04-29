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ФСБ разоблачила группировку, вывозившую драгоценные металлы за рубеж

ФСБ разоблачила группировку, вывозившую драгоценные металлы за рубеж
. В России пресекли деятельность группировки, вывозившей платину, палладий и родий в ФРГ, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"ФСБ России совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, состоящей из граждан России и Литвы, организовавших контрабандный канал вывоза из России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ транзитом через Беларусь и Литву", – говорится в публикации.

Грузовик с металлами был остановлен у границы России и Белоруссии. Он следовал в Литву. В нем нашли 21 мешок типа "биг-бэг" общей массой более 11 тонн с перемолотыми автомобильными катализаторами, в составе которых была платина, палладий и родий. Ориентировочная стоимость контрабандного груза – минимум 200 миллионов рублей.


сообщало, что ФСБ пресекла попытку вербовки в ИГ* в курганской тюрьме.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

# Россия
По материалам: ria.ru

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